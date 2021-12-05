婆媳｜怎沒聽說外母、女婿相處不來？網民剖析外母真實心意是這樣

人家都說多一個媳婦多一個女兒，多一個女婿就是多一個兒子，甚麼問題最難解決呢？「婆媳問題」！



全文如下：

今天又被奶奶氣到有點睡不着，想問問大家為甚麼「岳母通常喜歡女婿」，甚至包容多一點，「奶奶對於媳婦」芝麻小事卻零容忍甚至加油添醋、說三道四，婆媳問題千古不變⋯我百思不解明明兒女都是父母生的，憑甚麼我媽要喜歡你兒子，你要來欺負別人的女兒！

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其它社員反應如下：

『應該是因為嫁錯人』



『說甚麼屁話都是多說的⋯⋯老公有沒有挺妳才是重點』



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『因為岳父岳母對女婿好是希望女婿感受到他們的對他好..也會對女兒更好』



『老人家如果自己心態上有問題，那也不是媳婦能處理的』



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『我媽說因為疼女兒，所以惜花連盆（台語），至於婆婆！！ 吃飽太閒，可能喜歡看到兒子媳婦爭吵離婚她才爽吧』



『通常住在一起就很多問題，沒住在一起就不太會挑毛病。』



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『岳母不是喜歡女婿，而是大部分的岳母潛意識覺得對女婿好一點，希望他不會虧待自己的女兒。』



『都快2022年了世代翻轉妳也可以試着變身惡媳婦看看喔』



『媽媽對自己的丈夫好 是希望自己女兒在奶奶家也能得到對應的方式照顧，不祈求多好 只希望能幸福渡過婚姻生活。不過奶奶對待方式如何都是需要溝通的』



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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】