聖誕禮物│50元以下交換禮物提案　無印良品、玩具反斗城平價之選

很多學校或家長都會趁聖誕節開Party，交換禮物環節絕不可少，而學校很多時為免家長花費太多金錢買禮物，會將交換禮物的價格限定在$50以內。今時今日$50以下似乎已經買不到什麼禮物，我們為大家搜羅了3大人氣精品文具玩具商店，包括奇趣天地、玩具反斗城及無印良品，找出多款$50元玩具，適合與同學朋友交換禮物。

攝影：許珞珩



奇趣天地

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玩具反斗城

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無印良品

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