聖誕節│小丸子雪糕火鍋、LINE FRIENDS曲奇　4款卡通聯乘派對食物

臨近聖誕節，媽媽都忙著籌備派對，各大品牌也推出卡通聯乘系列，當中不乏造型可愛的美食，定必可為節日增添氣氛！（攝影：鄧煥儀，部分相片由品牌提供）



Häagen-Dazs™ X櫻桃小丸子

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Häagen-Dazs™與櫻桃小丸子合作，推出人物造型雪糕杯。雪糕杯以小丸子與好友花輪同學及野口同學的經典表情作設計，打開頂部蓋子便可享用雪糕，售價價為$139/套，於7-11便利店有售。享用後可疊高雪糕杯，為家中或辦公室角落增添趣味。

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此外，專門店及網店更提供節日限定福袋，售價為$339，內有三款人物造型雪糕杯、家庭裝雪糕一盒（可於專門店換領時選擇2款雪糕口味），以及價值$120的折扣優惠券，連同一個小丸子粉紅冰袋。

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聯乘系列的另一亮點，是可愛的外賣雪糕火鍋。火鍋以小丸子、野口同學及花輪同學的樣子作火鍋爐，包括32個指定口味迷你雪糕球，售價為$569/套，每套另送總值超過$200的優惠券。

Starbucks X LINE FRIENDS

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星巴克首度推出LINE FRIENDS聯乘系列，除了4款可愛的杯具，包括一款限定聖誕造型咖啡杯及3款限定聖誕造型或冬日主題不鏽鋼隨行杯，更有穿上紅色 圍裙的BROWN毛公仔、毛毯、便攜袋、手挽袋及文具等限量商品。

此外，店子更推出兩款造型曲奇，包括BROWN薑餅曲奇和CONY薑餅曲奇，分別於曲奇上鋪上一層白朱古力和牛奶朱古力，然後印上BROWN與CONY的可愛模樣，孩子必定愛不釋手！

奇華餅家 X LINE FRIENDS

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奇華餅家與LINE FRIENDS再度合作，推出以冬日佳節佈置為設計主題的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY聖誕屋禮盒」（售價港幣108元正），包括「BROWN朱古力曲奇」、「BROWN牛油曲奇」，和「花生脆糖」，隨禮盒附送「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY環保袋」乙個。

另一款以經典聖誕角色作為靈感的「聖誕小食禮盒」（售價港幣78元正），包括「蛋白杏仁趣寶」、「特濃朱古力蛋卷」及以酸甜紅莓配上淡淡牛油香味的「小紅莓牛油曲奇」，讓你與親朋摯友於佳節裡共享美味時光。

系列由即日至12月25日期間在奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）有售，顧客可以港幣130元正購買購買「奇華聖誕禮盒套裝」（價值港幣176元正）（包括「聖誕小食禮盒」及「特濃朱古力蛋卷」各一盒）。購買任何奇華產品滿港幣50元正，即可以尊享價港幣25元換購「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY環保袋」乙個（價值港幣58元）。禮品數量有限，勿失良機！

東海堂 X BE@RBRICK、角落小夥伴™

東海堂Arome Bakery成為香港首間蛋糕甜品店獲日本潮流玩物BE@RBRICK正版授權，聯乘推出聖誕草莓忌廉蛋榚（零售價$299）、BE@RBRICK100%模型（零售價$259）及布袋（零售價$219），為聖誕增添潮流元素。蛋榚面層配上BE@RBRICK造型朱古力，備8粒草莓點綴，白朱古力碎的旁邊唧上幼滑忌廉球；蛋糕內層則是軟綿的海綿蛋糕，中間夾層鋪滿草莓果凍及鮮忌廉。

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此外，品牌再度聯乘角落小夥伴™，推出「幸福聖誕奇跡」 限定系列，共有兩款造型蛋糕，「角落小夥伴™雪屋派對」（零售價$289）和「角落小夥伴™夢幻堡壘」（零售價$739）。系列更設4款甜品杯（$48/件），分別是「白熊 草莓慕絲聖誕杯」、「蜥蜴 藍莓慕絲聖誕杯」、「貓 芒果慕絲聖誕杯」及「炸豬排 朱古力慕絲聖誕杯」，款款造型精緻可愛。

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