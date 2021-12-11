聖誕電影│3套適合全家睇電影　英雄迷必睇《蜘蛛俠：不戰無歸》

疫情之下，不少家長也選用影片串流平台讓小朋友看電影，但入戲院睇戲院睇戲的所得的視覺效果，帶來的震撼是在家中看電影不能取代的，而且讓小朋友感受同場其他觀眾的喜怒哀樂，也是一種難得的感受。今個12月共有3套適合親子入場的合家歡好戲，各位爸爸媽媽又可以帶小朋友入場睇戲歡度佳節。



《蜘蛛俠：不戰無歸》

Marvel英雄系列電影絕對是爸爸與孩子的親子專屬活動，Sony Pictures及Marvel Studios 2021年度壓軸超級英雄鉅獻《蜘蛛俠：不戰無歸》將於12月15正式在香港上映。今次是《蜘蛛俠》電影系列史上首次揭示這鄰家英雄面具下的真正身份！

內容講述彼得柏加（湯賀蘭 飾）再也不能抽身，個人生活從此巨變。正當他去尋求奇異博士（班尼狄甘巴貝治 飾）的幫助時，卻竟意外打開了多重宇宙，讓狀況變得更加危險。彼得逼不得已必須面對，並找出自己成為蜘蛛俠的真正意義⋯⋯

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《蜘蛛俠：不戰無歸》電影資料:

導演 :Jon Watts 鍾華斯

演員 :湯姆賀倫, 班尼狄甘巴貝治, 辛蒂亞, 積及巴特朗

片長 :2小時39分

語言 :英語 (中文字幕)

上映 :15.12.2021 (公映)

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《赤BIG靈靈狗》

溫馨又爆笑的親子暖心真人動畫電影《赤BIG靈靈狗》（Clifford the Big Red Dog），故事改編自美國超人氣童書系列《超級紅卜卜》（Clifford the Big Red Dog），故事以一隻得意的紅色小狗，竟然一夜之間變成十呎高的巨大狗狗為主線，滿足小朋友天馬行空的想像，深得大人細路喜愛的「超級紅卜卜」奇利福(Clifford)將會玩盡紐約！

內容講述平凡的中學生艾蜜莉，有日偶遇識得魔法的動物拯救員，還得到一隻紅色狗仔當作禮物，但艾蜜莉發夢都冇諗到，這隻狗仔居然會一夜之間變成10呎巨犬，差點迫爆屋企！趁住她媽媽出外工幹，艾蜜莉聯同搞笑又衝動的舅父展開一連串驚險緊張的大冒險，實行玩轉全城！

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《赤BIG靈靈狗》電影資料:

片種:喜劇、家庭、冒險

編劇:積舒力克、大衛羅恩、布萊斯海明威

導演:華特碧加

主演:積維賀、戴比金普、東尼夏爾、絲安娜佳萊莉、大衛亞倫葛瑞、羅素、 尊基利斯

片長:1小時37分

級別:IIA 級

語言:英語 (中文字幕)

上映:2021年12月9日(公映)

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《路易斯韋恩的迷幻貓世界》

動物是兒童的好朋友，今次可愛的貓咪帶領小朋友進入銀幕世界，無論是否貓奴都值得入場欣賞，作為TIFF多倫多國際電影節特別呈獻，有《福爾摩斯》及《復仇者聯盟》「奇異博士」的班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)聯同《王冠》金球視后嘉莉兒佛伊(Claire Foy)演出。

內容講述19世紀以前，歐洲一直視貓為不祥之物，直至「貓貓教父」路易斯韋恩出現！他戀上妹妹的家庭教師艾美莉，為愛不惜出走成家，二人更收養流浪小貓彼得。之後艾美莉得病離世，剩下彼得跟路易斯相依為命。自此他餘生均以貓作畫，筆下童心未泯的可愛擬人貓咪紅遍歐洲；後期患上精神分裂，大膽以鮮活狂野的色彩，解構出抽象前衛的貓咪形象，在藝術界掀起了一場前所未見的貓貓狂熱！

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《路易斯韋恩的迷幻貓世界 》電影資料:

編劇:西門史提芬森, 福田知盛

導演:福田知盛

主演:班尼狄甘巴貝治， 嘉莉兒佛伊，奧莉花高雯，泰格韋替替，蘇菲亞迪馬堤諾

片長:1小時51分

級別:IIA 級

語言:英語 (中文字幕)

上映:2021年12月2日 (公映)

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