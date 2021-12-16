聖誕禮物|迪士尼官方授權店IDEAS掃精品　再去唐老鴨主題限定店

迪士尼粉絲要注意！香港迪士尼樂園及機場外，首間迪士尼授權產品的專賣店- IDEAS於屯門市廣場正式開幕，多個人氣創意品牌的迪士尼授權商品都有得賣！除了這間官方授權店，一田百貨亦有推出唐老鴨主題Pop up store，最啱去買仔女的聖誕禮物！



迪士尼官方授權商 JONWIN INTERNATIONAL CO. LTD. 在香港迪士尼樂園及機場以外開設首間薈萃最潮人氣迪士尼授權產品的 專賣店-IDEAS。IDEAS開設於屯門市廣場，薈萃多個人氣創意品牌的迪士尼授權商品，包括 Hasbro、BANDAI、SEGA、HotToys、 POPMART、HEROCROSS、SOAPSTUDIO 等多個著名玩具品牌，以及 IDEAS 自家品牌 WAW 自製商品等等。店內設有 6 大專區，分別為Marvel 露營專區、Gallery 藝術展區、Dessert Corner、玩具專區、毛公仔專屬牆及文儀精品區，男生女生都一定能夠買到心頭好！

一入IDEAS大門即見到巨型米奇和米妮迎接大家。（余嘉文攝）

按圖即睇IDEAS必買精選聖誕禮物：

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IDEAS @ TMTPLAZA

地址：屯門市廣場(一期)3 樓 3282 號舖

營業時間：11:00 – 21:00



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為慶祝一田百貨荃灣店重新開幕，由即日起至1月3日一田將於荃灣廣場中庭設置「Donald Duck and Friends期間限定店」，不但有場內1.5米高唐老鴨巨大毛公仔、唐老鴨與3個小姪兒Huey、Dewey 和Louie和大鼻與鋼牙則開心地打開一個個禮物的打卡位，亦有售賣一系列精美產品。不少商品都以唐老鴨為主題，喜歡唐老鴨的粉絲一定不要錯過！

唐老鴨與3個小姪兒Huey、Dewey 和Louie迎接大家。（余嘉文攝）

按圖即睇Donald Duck and Friends期間限定店必買精選聖誕禮物：

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Donald Duck & Friends 期間限定店

日期：即日至1月3日

營業時間：10:00-22:00

地點：荃灣廣場一樓中庭



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