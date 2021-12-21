王力宏離婚｜道歉聲明疑照抄留言　女網友丈夫「感謝」抄考

王力宏、李靚蕾宣布婚變消息後，李靚蕾在17日（五）開始爆出更多婚姻的內幕，直到昨日（21日）中午，王力宏在社交平台公開道歉，並承諾把房子轉名到前妻的名下及共同撫養3個孩子。可是，有網友在Facebook留言截圖，指出道歉聲明的內容和早前刪除的留言內容和結構都十分相似，當事人丈夫更留言感謝「抄考」。



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王力宏、李靚蕾婚變後，李靚蕾連日在社交平台發表千字文，大爆前夫曾多次出軌、召妓、性上癮等等，其議論的能力和句句直中紅心的精準度被譽為「蕾神」。而王力宏最終在昨日中午表示「左思右想」，決定道歉。道歉文的文筆和之前的「反撃文」不同，而且錯字情況也有所改善，原本還被讚賞「有誠意」。

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其後，有眼利網民發現，王力宏的道歉聲明和之前女網友留言所提議的脈絡相當相似，包括「都是我一個人的責任」、「對不起粉絲、所有人」、「即日起暫停演藝工作，努力修補家庭關係」等。

現時該名網民的留言已被刪除，不過尚有其他網友截圖，甚至網民的丈夫也留言「感謝」：「我太太昨晚在你的文章下寫下這篇教你怎麼處理，結果今天可惜你先把原本的文章刪除了。不過現在這篇的內容好像有參考了我太太教你的回覆方法。我們深感榮幸～倘若有各位公關公司覺得我太太的處理模式不錯，歡迎跟她聯繫。」

王力宏道歉全文：

（網上截圖）

女網友及丈夫留言：

有網民質疑，連道歉聲明都要抄別人的，歌詞真的是王力宏親筆寫的嗎？又有人笑指這情況下還要省公關費，又籲他付版權費給女網友，恥笑他文筆忽然變好。