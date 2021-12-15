王力宏離婚｜家族三代全是名牌大學畢業 大嫂、弟媳同樣是學霸

台灣歌手王力宏與太太李靚蕾結婚8年，育有2女1子，今日（15日）王力宏在其facebook證實，與太太李靚蕾已決定分開生活，已提出申請離婚。而李靚蕾背景不俗，她是哥倫比亞商學院博士畢業，其後更進入美國最大的金融服務機構「摩根大通」擔任分析師。不過王力宏的學歷背景更驚人，可謂是整個家族都是學霸！



全家都是名牌學府畢業

王力宏的父母雖一直希望他能成為一名醫生，但對音樂有熱誠的他最終還是忠於自己，在音樂名校波士頓音樂學院伯克利音樂學院碩士畢業。而在家族中，王力宏的學歷並非最突出，家族三代皆擁有名校的光環。

+ 13

王力宏祖母畢業於清華大學，著有《會計學原理》、《英漢漢英會計學辭典》；而父母分別畢業於台灣大學、台灣政治大學，在台灣也是最頂尖的學府！哥哥王力德畢業於芝加哥大學的博士和碩士，大嫂畢業於布朗大學的學士和芝加哥大學的碩士，哥哥王力德與大嫂目前一起在哈佛醫學院工作；弟弟王力凱是麻省理工大學畢業，弟媳是其同學，兩人於2016年結婚，兩位哥哥更在婚禮現場表演二重唱。此外，王力宏的表哥表嫂也都是哈佛畢業的。可見王氏家族對其另一半的學歷背景都有一定要求，想嫁入王家並不容易！

🔼🔼🔼🔼有傳王力宏與李靚蕾離婚因婆媳不和👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻王力宏親證與李靚蕾離婚 傳婆媳關係不和 專家教路如何打破困局👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

與高學歷太太離婚

王力宏今日下午2時46分於Facebook發文證實與太太李靚蕾離婚。(王力宏Wang Leehom Facebook截圖)

王力宏今日下午2時多於Facebook發文證實與太太李靚蕾離婚，指二人對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活，他說:「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」

+ 7

🔼🔼🔼日前袁詠儀與張智霖兒子在IG玩一問一答，因一句話被內地網民圍攻👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻魔童IG因一句話被網民圍攻 袁詠儀微博急澄清：我們一家愛國愛港👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼