王力宏離婚｜李靚蕾疑宣佈休戰　望子女有勇敢面對且改正的父母

台灣歌手王力宏與李靚蕾的事件鬧得沸沸揚揚，當中最受影響的必定是他們的三名子女。李靚蕾今（23日）發長文說明至今所做一切的原意都是為了家庭，更指希望事情能告一段落，讓時間去撫平內心的傷痛。



未收到一句道歉 希望身教孩子做一個誠實的人

對於網民質疑為甚麼不和王力宏私下解決，李靚蕾在長文中解釋：「如果有別的方式，沒有人會願意選擇這樣的方式。私下我嘗試了所有能想到的辦法，即使到了今天無論公開或私下，我都還是沒有得到一句真誠的道歉。」

李靚蕾更直言希望藉事件身教子女誠實的重要性，因為人如果沒有辦法承認自己的錯誤，一直把自己的錯誤歸咎於他人，就不會願意悔改，也不會願意改正。自己所做的一切都是為了讓三個孩子能有身心健康的父親和健全的成長環境。孩子需要的是誠實可信賴且遇到問題能夠勇敢面對且改正的父母。世界上沒有完美的人也沒有不會犯錯的人。如果父母偽裝完美，孩子就也會以為自己的不完美是個缺陷。

不解決只有兩個結果：恨媽媽或恨爸爸

李靚蕾認為，如果自己不處理這件事，只會帶來兩個嚴重後果！一是小朋友相信親友的詆毀而怨恨媽媽；二是了解媽媽承受的一切，想要保護媽媽而和爸爸以及親友對立。

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會支持王力宏「重生」

李靚蕾文中多次強調，做一系列的事只是希望為孩子爭取到的是一個健全的家庭。不認同應該要為了對孩子隱瞞父親的過錯而讓自己承受一切。對於王力宏，她認為比事業和形象更重要的是他的身心健康和孩子們能有身心健康的父親。更指在王力宏「重生」的路上，自己會提供他所有的支持和協助，也希望他改正以後，大家也能繼續支持他。