買樓｜老婆想老爺奶奶賣樓　讓兩口子有首期上車　老公嘆陷兩難

許多人都嚮往婚後能擁有屬於自己的房子，不過隨着房價逐年升高，買房對新婚夫妻的壓力也愈來愈大。近日一名網友就透露，自己結婚後一直努力賺錢，還是存不到足夠的首期，而妻子卻很希望能盡快搬出老爺奶奶家，甚至要求他將父母的房子賣掉換錢，讓他相當兩難。



事主在「爆料公社APP」發文表示，他和妻子結婚之前，兩人就協商好先住在父母家，等到幾年後存到了首期，再買房子搬出去住。然而，這幾年來房價越來越貴的狀況下，他的積蓄始終沒能達到目標，「怎麼賺、怎麼存，都存不到」。

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更令事主無奈的是，即使存款不足，妻子仍然每天吵着要買房、跑去了解附近的建案，甚至還提議，首期不夠的部分就賣掉老爺奶奶的房子來抵，讓事主父母在外租房子生活，讓他忍不住抱怨道「為甚麼為了妳要的生活，就要犧牲我爸媽的房子？」

隨後網友看了紛紛搖頭，建議道：

．「沒首期就別買房，免得壓力更大，背房貸可不是輕鬆的事」

．「別拋棄現在不用背房首期貸的好日子」

．「買房一定要留足夠的預備金，我看過拼命借錢買房結果出意外，房子、家人、朋友全都失去的案例，千萬要小心經營」

．「建議每月房貸超過月收入的1/3以上，就千萬不能買，會嚴重影響生活品質」

．「有多少能力做多少事，買不起房就先租屋也可以」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】