譚仔姐姐月入1.5萬以上　網民稱儲3年夠首期買樓：廢青仲話買唔起

想置業上車，不如做譚仔姐姐？一篇「譚仔呀姐人工都$15000」的文章近日瘋傳，撰文者直指如果情侶2人一起到譚仔做侍應，每月收入3萬元，如認真儲錢3年已有足夠首期買「上車盤」，寸爆「廢青」買不到樓只是不努力。帖文其實是2年前的討論區帖文，惟近日再度掀起網上熱議，甚至認真分析入息3萬元都未必能如夢置業。



有網民在香港討論區，以「譚仔呀姐人工都$15000，班廢青仲話買唔起樓」為題發文，近日再度掀起網上熱議。（資料圖片）

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有網民在香港討論區，以「譚仔呀姐人工都$15000，班廢青仲話買唔起樓」為題發文，指有次光顧譚仔時發現正在招聘侍應，最低職位人工都達15,000元（2021年最新數字為每月薪金16,500至20,000元），因此慨嘆如果1對情侶願意做譚仔侍應，3年後都能儲到首期買樓▼▼▼

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撰文者批評時下年輕人享樂主義，不願努力又不想儲錢，買不到樓就怨天尤人，而且要求多多，「好似唔揸日本車，死都要揸法拉利」，認為是他們自己有問題，才會導致「上車」如此艱難。

帖文引起網上熱烈討論，有網民指需要多個前設，樓主說法才能成立，「唔使交租或租版間房或有供住！做衰仔唔畀家用」、「搵3萬，其實儲唔到錢，又要租樓，又要食，又要畀老人家！」；亦有人質疑只得66萬元首期可以買到怎樣的上車盤，而且月入3萬元未必能過到壓力測試，「30000蚊過到壓力測試先講，仲要做飲食業，真唔識假唔識呀條友」。

根據招聘網站Jooble，譚仔在最新2021年4月8日的招聘日中，以每月薪金16,500至20,000元招聘「侍應／廚房助理／洗碗」，未計及新人獎金、勤工獎、醫療和交通津貼，20,000元月薪其實已比全港每月工資中位數多，即高過全港一半打工仔，更比製造、零售、物業管理、保安等行業還要高。



至於譚仔三哥，於最新4月13日的招聘日中，以最高17,000元及17,500元招聘侍應和廚房／洗碗員，亦相當接近每月工資中位數。



即睇譚仔及譚仔三哥招聘人工排在什麼位置▼▼▼

你的行業工資中位數會比譚仔／譚仔三哥人工高嗎？▼▼▼

以上數據只供參考，未有包括每周工時等其他因素。

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有網民發文大呻自己不想買樓，認為香港社會情況需要工作25年去換1個單位，將來即使工作不愉快被「問候全家」都不敢辭職，「知買樓嘅話自己未來廿年都唔會開心，仲要繼續逼自己行」，直言買樓後壓力很大。



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網民點睇：



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該女網民在親子王國以「我無端端做咗人第三者」為題發文，指跟男友由認識至今約1年多，去年疫情較為少見，但都會到酒店過夜，直至日前發現原來他已結婚，更道出跟「老婆」的微妙關係▼▼▼

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居於屯門田景邨的女生正考慮應否購入約200呎的公屋單位，指售價僅20多萬元，惟有家人認為應以綠表抽居屋，因有更大空間，且已預留百萬元付首期，令她不知如何選擇。（房委會網上圖片／01製圖）

帖文引起網上熱議，網民意見不一，有人認為20萬就可以有個安樂窩，根本不用考慮，但亦有人指居住環境沒有改善，認為留錢抽居屋更好▼▼▼

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【按圖即看阿哥全文內容▼▼▼】