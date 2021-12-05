家居風水｜時鐘擺放有忌諱　除別對正大門口　還有3個禁忌不能犯

大部分的人家裏都會擺放時鐘，除了看時間以外，做為裝飾品也是非常適合。不過時鐘在風水上也有不少的禁忌，可不是隨便亂擺都可以的哦！



1. 勿擺放在大門一開就能看到的地方

一開門就能看到時鐘，想必大家會覺得這樣非常方便，然而如果只是房間倒沒有避諱，可是大門可千萬不可，因為開門見「鐘」，會有開門見「終」的含意，就像送禮物不能送時鐘一樣，都是很不吉利的象徵，因此千萬要記得避免。

4個放鐘的禁忌大家必須要知！（按圖了解）

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2. 不能放太多鬧鐘

無論是客廳或者房間，如果要擺放時鐘，就以一個主鐘為主，不要像卡通裏面畫的一樣怕睡過頭，放超多鬧鐘在旁邊，因為每個區域放太多的鬧鐘，會讓屋宅的氣不安定，居住者也會因此變得焦躁、煩惱多。

3. 床頭、梳化上頭都不要擺放時鐘

無論是床或梳化，都是我們一天之鐘會待上很久的地方，如果擺放時鐘，很容易被時鐘發出的小聲響逐漸影響，會造成睡眠不安穩或者心神不寧，進而延伸至身體方面的各種疾病。

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4. 不能放靜止不動的鐘

如果時鐘沒電了可記得要換電池，因為無論時鐘你是用來裝飾或者根本已經壞掉，當時鐘不再運轉，等於整體房子的磁場與氣場也停滯，對於家運是很不好的象徵，無論是你或者家人各方面的運勢也會走下坡，還是務必要小心。

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