檢疫酒店│留學生復活節及暑假返港　可預約全港44間酒店名單

近年本港移民及送子女去海外升學的人數均有明顯上升趨勢，在疫情下，在海外留學的子女考慮到要隔離的日數，因此在長假期或暑假回港是最佳的時機。政府亦公布了第七輪指定檢疫酒店的名單，日期涵蓋長公眾假期及暑假，想安排子女屆時回港的家長便要留意。



油尖旺區新增最多檢疫酒店

與上一輪計劃相比，第七輪指定檢疫酒店的名單中油尖旺區新增了4間酒店，屬各區之冠。新一輪指定檢疫酒店計劃由2022年3月1日至7月31日推行，合共有44間酒店共提供約12,500間房間。

政府發言人指：「為方便旅客提早安排暑假期間回港的行程，第七輪檢疫酒店計劃較第六輪計劃加長兩個月。此外，因應旅客在第六輪計劃期間對房間的需求殷切，加上第七輪計劃涵蓋長公眾假期及暑假，我們將在新一輪計劃額外提供約1 000間房間以應付市場可能出現的額外需求。」

服務不包外傭 家長可先行格價

目前檢疫酒店只提供給外國地區抵港人士回港隔離 14 日入住，並不適用於外傭。家長若有意為留學子女或其他原因需要預訂檢疫酒店時，可先於酒店網頁了解，部分酒店設14日連住價格，部分則每天計算。舉侈來說，目前香港銅鑼灣皇悦酒店檢疫住客每晚非套房收費為$600 (單人)及$800 (雙人)，華美達華麗酒店標準客房14天連住價格為$7,420(單人)及$8,960 (雙人)。

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