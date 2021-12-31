Omicron｜節日食自助餐恐成播毒高危　醫生：小朋友夾食物要注意…

本港昨日（30日）新增12宗新冠病毒病確診輸入個案，同時再多11名早前確診患者證實帶Omicron。國泰航空豁免檢疫的44歲空少證實感染變種病毒Omicron，他於曾於又一城食肆「望月樓」吃飯，同枱一名家人、及一名同場非同枱男食客亦初步確診，均帶有N501Y及T478K變異病毒株。家長需提高警覺，尤其是除夕和元旦到處人山人海，難免會增加感染機會，而當中傳播高危點莫過於自助餐，訂了座位的家長一定要注意以下事項。



自助餐有患者可於半小時極速散播

日本放送協會（NHK）早前與傳染病專家合作實驗，測試病毒在自助餐中的傳染力，結果短短30分鐘，自助餐只需有一名帶病毒者，已可以令全場10名參加者全部染上病毒。而病毒更會沾在３人的臉部及全員雙手、公用的餐具等等。不過，在同一條件下，食客經常清潔雙手，自助餐供應商也經常更換食物夾子，最終結果已大不同，30分鐘後只有少數人手上沾有病毒。

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醫生：留意食物區人數的情況

兒科專科醫生陳欣永提醒，家長帶小朋友外出進餐時，在脫下口罩前及之後都要先用消毒酒精洗手。而去食自助餐的家長，應按情況陪同小朋友拿取食物。「自助餐出去排隊攞食物要戴上口罩，盡量限制小朋友出去來回攞食物的次數。另外，家長要留意食物區人數的情況，如果太多人聚集就叫佢等少人啲再出去攞。」

外出用餐時，醫生建議：

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九大用餐高危位 飲水不要貪方便

不論是否食自助餐，其實出外用餐，在餐廳也要注意多個高危傳播位，包括最多人接觸的餐牌、餐廳門把等，專家亦指出，餐廳的餐牌亦是傳播病毒的高危位置，例如餐廳提供平板電腦或採用觸控式屏幕等點餐，都是傳播病毒的高危位置。

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇專家提出的9大餐廳內高危傳播途徑👇🏻👇🏻👇🏻

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除了進食外，適時補充水份時亦有細節要留意。呼吸道專家大谷義夫博士在日本節目分享，飲用有吸管的飲品時，稍稍拉開口罩伸入吸管或拉開口罩到下巴位置，飲用後再戴好，這兩個做法都是錯誤的。正確做法是和進食一樣，用手解開掛耳橡筋，然後放置口罩在一個安全位置，飲用後再戴回。

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