外傭檢疫｜下月暫停竹篙灣檢疫中心一、二期預約　新增一間酒店

政府今日（29日）宣布，因應Omicron變異病毒株在全球快速擴散，政府有必要預留竹篙灣檢疫中心（檢疫中心）全數房間作檢疫用途，致力堵截變異病毒株流入社區。因此，由2022年1月3日起，檢疫中心第一期及第二期將停止接受來港工作的外傭預約；另外，大嶼山麗豪航天城酒店將於2022年1月起作為新增的外傭指定檢疫設施。而有關的外傭、僱主及職業介紹所無須為此轉移承擔額外開支或作出額外安排，政府會有序地逐一通知他們轉移的安排。



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新增麗豪航天城酒店作檢疫設施 正與另一間酒店進行商討

政府發言人表示，現時除檢疫中心外，兩所外傭指定檢疫設施（即華逸酒店及香港沙田萬怡酒店）提供共1,000個房間。麗豪航天城酒店將於下月起作為新增的外傭指定檢疫設施，提供額外1,138個房間。全球疫情因Omicron變異病毒株顯著惡化，政府必須嚴陣以待，嚴防引發第五波疫情及防止社區爆發。政府經全面和仔細檢視後，認為有必要騰出檢疫中心全數房間以應付檢疫需要，檢疫中心第一期及第二期將由2022年1月3日起停止接受外傭預約。政府現正與另一間酒店積極商討，致力於短期內開放作為第四所檢疫設施，並會繼續增加合適的酒店作為外傭指定檢疫設施。

有關檢疫中心第一期及第二期的外傭檢疫╱轉移安排如下：

已入住檢疫中心的外傭：

如外傭的強制檢疫令上的完成檢疫日期為2022年1月5日前，將繼續於檢疫中心完成檢疫。如外傭完成檢疫的日期為2022年1月5日或之後，政府將安排外傭由2022年1月1日起，分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫。

外傭尚未入住但已為其在檢疫中心預約系統申請預留房間的人士：

如申請人已收到申請認收短訊，勞工處會逐一以電郵聯絡申請人通知其相關安排。如申請人在收到申請認收短訊後已進一步收到勞工處的確認電郵，則有關安排如下：（a）如外傭於2022年1月1日之前入住檢疫中心，則會被安排於1月1日起，分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫；及（b）如外傭原定入住檢疫中心的日期為2022年1月1日或之後，政府會安排外傭於抵港後直接入住麗豪航天城酒店。

僱主毋須承擔額外費用

政府會逐一有序地通知相關的外傭、僱主及職業介紹所。就上述遷往或直接入住麗豪航天城酒店的安排，這些外傭、僱主及職業介紹所無須為此作出安排，亦不需另行為外傭預留麗豪航天城酒店的房間；政府會承擔相關費用，包括麗豪航天城酒店與檢疫中心之間的房價差額。檢疫中心的外傭須於遷往麗豪航天城酒店前24小時內接受病毒檢測，檢測結果呈陰性後才會遷往酒店。

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12月30日起可預約酒店檢疫房間

麗豪航天城酒店的大部分房間在2022年1月須為原定於檢疫中心接受檢疫的外傭預留，而其餘房間將開放予其他抵港外傭作檢疫用途。僱主及職業介紹所可於2021年12月30日上午9時30分起，在麗豪航天城酒店的網上預約系統預訂2022年1月5日或之後的房間，每個房間每晚收費750元（包括三餐膳食及所有費用）。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目。

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預約時需齊備3項文件

僱主及職業介紹所須以入住外傭的有效護照上之姓名作實名登記，而已預約的房間不可轉讓。以其他人士或機構名稱預訂的申請將不獲處理。在預訂房間時，訂房人士須備妥外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約房間程序。外傭入住設施時，須提供上述文件以供查核。

僱主及職業介紹所在安排外傭來港時，須預留足夠時間準備所需文件及辦理程序，並務必在成功預訂指定檢疫設施房間後，才為外傭訂購機票。如外傭在來港前確診2019冠狀病毒病，或因航空公司修改╱取消航班，又或受封城影響，因而須修改或取消房間預訂，並能於入住日前提交相關證明文件，訂房人士可獲退回已繳交的費用。如外傭未有指定檢疫設施的訂房確認通知書，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。