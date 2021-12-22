外傭炸薯仔變炸廚房嚇親僱主子女　媽媽：兒子一直喊好耐先平靜到

港人聘用外傭的情況普遍，不少僱主都會在網上「圍爐」分享和外傭相處的樂與悲，最近一名港媽分享其外傭在家中私自「炸薯仔」，當時只有外傭和自己的兩名子女在家，最終炸的不只是薯仔，還炸了廚房，嚇得女兒馬上跑出電梯大堂敲響火警鐘。

（圖片獲受訪者授權轉載)



該名港媽回覆01親子記者指，憶述案發日期為12月1日下午3時至4時左右，當日沒有吩咐外傭煮食，是她私自要炸薯仔。而女兒獨自在房間進行網課，直至兒子放學回家，看見床單由早上被拆下來清洗，放學後仍未鋪回乾淨床單，於是便找外傭幫忙，把床單鋪一下，結果外傭沒有關火就去鋪床單，兩位小朋友也不知外傭有在煮食，鋪完床單後，子女便各做自己的事，上自己的課。

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兒子被嚇到一直哭

不到一會兒，外傭大叫「著火」，小朋友聞到味道跑出房間，媽媽指女兒更跑出電梯大堂敲響火警鐘，事後更發現原來發生火警時外傭正在跟別人「Facetime」視像通話。雖然最終沒有人受傷，但廚房外牆被燒黑，炸鍋也需丟棄。媽媽更說整件事最受影響的是兒子：「當日我兒子非常自責，一直哭，我安慰開解了好長時間，他才平靜下來！」

媽媽：已解僱工人姐姐

事件發生後，該媽媽指當時也沒有解僱外傭的想法，皆因平時外傭跟子女相處不錯，清潔方面也乾淨，最大問題只是廚藝不精，多數由她自己買餸自己煮，外傭負責洗碗，並不是大問題，所以還是決定留下外傭再觀察一下。

而真正令媽媽決定解僱的原因是容忍不到外傭有「副業」，而且影響到日常工作，甚至佔用家中地方放置貨物。她解釋：「外傭之前經常放假回來後，帶著一大袋紅白藍膠袋回來，我每次看見都說不要拿那麼多東西回家，沒地方放，她就說是朋友的，後來有一次我很嚴肅的告訴外傭，我沒有義務為你的朋友提供儲物空間，才有所改善。」

近日該媽媽在廚房炒菜，發現外傭只顧用電話，讓她幫忙出門去拿點東西，發現她去順豐寄件給朋友，之後有見過她有一本，記錄著和某人交易貨物的詳情和銀碼，最終讓是決定讓她回家做生意。

根據勞工處資料，如因傭工犯錯或疏忽而引致僱主的物品或財物受到損壞或遺失，僱主可按值扣除工資作賠償，但每次以港幣300元為限。此外，在這些情況下扣除的工資總額，亦不得超過傭工在該工資期所得工資的四分之一。

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