新年大掃除5大吉日禁忌須知｜清香爐灰不得倒扣　招財要放這法寶

原來大掃除求的不是一氣呵成，是只要「開工日」對了就能有去霉氣的效果！大家終於能放寬心、慢慢做啦～



過年大掃除是亞洲人的傳統，代表除舊佈新、去霉氣招好運。但你知道大掃除也是要「挑日子」的嗎？就連方位也很有講究！挑對日子、選對方位大掃除，未來一年的運勢也會有加成作用喔～

1. 除殘（大掃除）

大掃除就像「開工」，只要在那一天有動手打掃就算開工成功，剩下的家務、區域如果沒時間整理，日後有空再慢慢收拾也可以喔！

因此挑好日子就十分重要，大家可以先對照一下農民曆上面的宜忌事項，上面只要有寫「除日」、「破日」就代表對「除穢氣」特別有效果。而經過易經專家陶文老師的特別卜算，以下5個日子是打掃的大吉日：

陽曆1月13日星期四（除日）

午時（早上11點15分至12點45分），方位從「正北方」開始

申時（下午15點15分至16點45分），方位從「東北方」開始

陽曆1月18日星期二（月破日）

午時（早上11點15分至12點45分），方位從「正北方」開始

陽曆1月22日星期六（開日）

巳時（早上9點15分至10點45分），方位從「正西方」開始

這一天雖然不是「破日」與「除日」，卻是具有開創好磁場的「開日」。這一天的大掃除對於家人的健康有莫大的助益。

陽曆1月25日星期二（除日）

申時（下午15點15分至16點45分），方位從「正西方」開始

陽曆1月30日星期日（月破日）

辰時（早上7點15分至8點45分），方位從「西北方」開始

新年大掃除的正確步驟及禁忌。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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2. 送神、謝太歲

在民俗傳統中，送神日（臘月廿四日）也是個重要的日子。古時堅信灶神會在這一天回到天庭、向玉皇大帝稟報這一戶人家過去一年的事蹟，因此大家都會在送神日這天準備多甜食、祭品，希望灶神能多說點好話。但隨著時日的演變，回天庭的神也不再只有灶神，而是百位諸神一起回天的日子。

而2022年的送神日的良辰吉日吉時便是在1月26日0點18分，供品則是各項甜食如湯圓、發糕、麥芽糖等等，還有鮮花、水果，拜神的金紙則要印有「神馬」、「神轎」、「馬伕」等圖案，讓諸神能交通順暢、平安的回到天庭。

謝太歲

但除了送神，陶文老師也建議要謝太歲的信眾們可以在1月26日的午時（11點至13點），到原本安太歲的廟宇謝太歲，感謝「太歲星」一年來的照顧，並且在廟宇進行「送太歲」的儀式。

3. 清魨

現在的年輕人可能很少看到「清魨」這個字，但其實就是整理「神龕」、佛龕、「祖先牌位」的地方。陶文老師提醒要先送神後，才可以清魨。

先將神明、祖先的香爐請下，稍微清掃一番，再將香爐內的香灰用瓷湯匙掏出，千萬不可將香爐倒扣，「倒爐」代表的就是「傾家蕩產」。篩掉香腳殘渣後，留下三分之一舊的香灰，篩過後再加上新的香灰，過程中香火不能熄滅喔～

而清魨的最佳時間在1月29日星期六辰時（早上7點至9點）、午時（早上11點至12點）和亥時（晚上9點至11點）。

整理完後可以在香爐底下放十二枚硬幣（幣值依香爐大小而定），一正一反排列，代表四季進財，月月平安，八方迎貴，招財納福，因此稱之為「壓寶」。

沒想到就連大掃除、送神、整理神龕也有這麼多細節需要注意。但這種事情當然不能只有媽媽一個人做啦～趕快動員全家人，一起幫忙打掃、祈求好運氣吧！

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