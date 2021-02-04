大掃除｜過時靚衫想丟又捨不得？　鍛鍊丟棄敏銳度判斷物品去留

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-02-04 12:23

差不多也要進入農曆新年了。就算還有很多沒做完的事，但其中最想好好完成的就是大掃除。小編我每年要大掃除時總是神采奕奕，卻常常中途想着「唉呀，這樣就差不多了吧」，結果就進入了除夕年前都收不完的惡性循環。

今年就要來告訴大家整理收納的祕訣（可能的話還有增加桃花的方法）！ 本次便訪問了Yamashita Hideko公認的居家整理丟棄術高手──南前Hitomi小姐。

點擊下圖，學習清居家整理丟棄術！

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大掃除該從何下手？

丟棄術最建議的首要重點是「減少物品總量」。看看自己房間後是不是常會有「沒辦法收拾數量超過自己整理能力範圍的物品」？這樣的話，就快先處理感覺沒用的廢棄物吧。比方說先從抽屜下手，這樣一來很快就能先讓小地方變得整齊乾淨了。

如上所說看看周遭後，馬上就能發現那些沒用的資料、還沒讀過放置已久的雜誌、可愛卻一次也沒用過的點心空盒，全部都可以丟掉。很多人像我一樣收納能力無法應付窄小的房間，這樣的話首要之務就是要先認清「物品數量過多」的事實！

「總是很捨不得把衣服丟掉」

問問自己「這件衣服現在還想穿嗎？」，回答大多是NO吧！如果真的想穿，那應該也會常穿才對。「換季後其實不想穿這件根本不搭的衣服」，自己能了解這種心情才是重點。

因為這件價格不斐才穿……這就是對洋裝的執着。如果無法果斷決定的話，現在就快穿上它，好好確認一下自己喜不喜歡的心情。對那些「現在的我不會想穿」的衣服，就抱着「對不起卻也很感謝」的心情乾脆地處理掉吧。

雖然了解衣服不適合自己，卻也有失心瘋買下昂貴衣服的時候……雖然知道不能這樣，卻總是無法狠下心丟掉呢。但仔細思考後，果然今後還是不會穿呢。這不就跟被單戀對象甩了的感覺一樣嗎！？這種壞習慣幾乎不可能改變的了（大哭）。若能接受這種事實的話，也許能在通往成熟女性的道路上跨出一大步吧。

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不斷增加的飾品、包包等小物

這和衣服是一樣的情形。「就算是現在的我戴上後也會很開心吧？」就算已經購入許久，還是會想好好穿戴這些至今仍覺得重要的東西。怎麼樣都想不到非得要丟掉的理由。在「自我時間軸」上，時間軸是「現在」。讓自己的生活只充滿對現在的我來說很重要、很適合，而且看了就心情大好的東西……這樣的話就太理想了。而丟棄術便能幫助消滅掃興的心情，讓自己的生活變得更理想。

「消滅自己掃興的原因」。雖然在整理時不知不覺會有「也不是真的不會使用」的感覺而讓自己想很多，但最好還是傾聽心裏的聲音，丟掉比較好呢。然後，再把真的對自己很重要的東西留下來。重複這些動作，便能讓自己的想法慢慢變得開闊明理。

其他令人掛心的東西是？

丟棄術是需要訓練的。突然一下子挑戰比較困難的部分，一下子把堆放的東西全部翻出來開始整理，這樣會很難順利收拾的。因此還是推薦從簡入門。先從不管怎麼看都覺得應該丟掉的東西開始吧。提高自己對取捨的敏銳度後，就能漸漸完成更困難的抉擇了。丟棄術的目的並不是要你學會丟棄，而是一種為了擁有更好的生活、透過物品管理而換取有效時間、空間、生活能量的方法。快認清現實中的問題，別再總是覺得怎麼樣都好，對事物沒有自覺與意識了。

你具備對戀愛也很有幫助的整理技能嗎？

南前Hitomi小姐發表會當中很受歡迎的主題是「婚活丟棄術」。沒錯，物品丟棄術當然對參加結婚活動的人們非常有幫助！如果很會整理家裏，那一定是非常可喜的事！只做一點就能減少焦慮感了。丟棄術對誰來說都能製造乾淨俐落的空間。而在過程當中，不僅會改變心靈，也會迎來好運。丟棄術可以改變你的人生唷！

的確若房間亂糟糟的，心裏就會覺得很焦躁。如果總是無法捨棄戀舊的感覺，好像會影響到桃花或各種人際關係呢。仔細想想「整理散亂的房間」這件事，雖然多少還是會覺得有點麻煩，但想着「提升桃花、讓心靈清淨爽快」讓自己改變想法，也許就會覺得試着放手一搏也不錯呢。

首先就從簡單的地方開始做起吧！

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