年廿八洗邋遢｜10大網民最不想面對的大掃除黑點　馬桶未係最難頂

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-09 22:30

轉眼間一年又過完了，新的一年除了要學會斷捨離，勇於拋開過往雲煙，每個人不得不面對的另一個課題，就是居家環境大掃除。然而家中有許多角落因為平日疏於清潔維護，累積了一整年的髒污，當想挽起袖子好好清掃一番才驚覺如臨大敵，不僅不知道該從何下手，許多角落還像潘朵拉的盒子一樣，掀開的瞬間就讓人想逃！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到底有哪些地方讓網友們始終打死不想清潔，每年大掃除的夢魘級「魔王」，絕對非它們莫屬啦！（點圖放大↓↓↓）

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網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月17日至2020年12月15日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大掃除最不想掃的地方』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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