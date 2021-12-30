消委會測試13款護手霜　3款$100以下保濕效能佳且不含致敏香料

冬天天氣乾燥導致不少小朋友及家長的手都出現龜裂情況。除了天氣的影響外，疫情下不時使用酒精搓手液亦加速了雙手水分的流失，因此護手霜是這個季節不可或缺的產品。香港消委會早前評測13款香港有售的護手霜，發現產品不是愈貴愈好，當中不少獲高分測評的護手霜都不用$100！



5款$100以下保濕高分護手霜

消委會評測市面13款香港有售的護手霜，零售價由$24至$210，是次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，邀請白人女性試用潤手霜樣本兩星期，測試潤手霜的「保濕效能」和「減少水份效能」。以「保濕效能」為首要考慮因素，試驗者連續2星期使用樣本後，再測試皮膚角質層的水分是否有所增加。結果價錢最便宜的「NIVEA Nourishing Care Hand Cream」（$24）與最貴的「Aesop尊尚芳香護手霜」（$210），總評分均為4分，兩者保濕效果相約，但價錢卻相差8倍！

是次測試有8款護手霜在保濕力測試中，獲得4分或4.5的高分，而$100以下的高分護手霜以下5款：



+ 1

🔼🔼🔼🔼家長為嬰幼兒揀選潤膚乳時要留意👉🏻👉🏻👉🏻消委會｜22款嬰幼兒潤膚乳含致敏香料 Aveeno含歐盟禁用香料👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

留意致敏香料成分

雖說保濕效能是護手霜一項頗為重要的考慮因素，但對家長來說，為了小朋友安全，還雖留意致敏香料成分。上述保濕效能高分，同樣價錢便宜的5款$100以下保濕高分護手霜中，有三款不含致敏香料成分，惟獨「卡蜜兒」強效滋潤護甲潤手霜在標籤資料已標示含有10種可致敏香料成分。

消委會檢視13款潤手霜的標籤資料後 ，發現8款樣本含有至少1種可致敏的香料成分，另有以下5款樣本則不含任何可致敏香料成分：



+ 1

選購貼士

家長選購護手霜前，可先檢查成分表是否含有致敏成分及留意有效日期。如果是自己使用，可先試用，了解產品的氣味、觸感是否適合自己。一般而言，觸感較清爽的潤手霜建議在日間在辦公室或外出時使用，而較滋潤的則更建議睡前使用。

🔼🔼🔼🔼兒童蠟筆要小心選擇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻消委會測試12款蠟筆 逾6成樣本含有害物質 呢種顏色最高危👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

按圖即睇12款蠟筆總評：

+ 8

按圖即睇12款蠟筆特定元素遷移量：

+ 8

按圖即睇12款蠟筆PAHs含量：

+ 8

按圖即睇7款手指顏料測試總評：

+ 3

按圖即睇7款手指顏料EN71-7測試結果：