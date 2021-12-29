物資捐贈｜5大機構回收玩具文具衣物　轉贈基層兒童分享快樂童年

過去的聖誕節，相信很多小朋友也收到夢寐以求的禮物，而隨著小朋友長大，很多舊的玩具、衣物也未必合用，或者有一些物品尚未開封便已經錯過了最合用的時間。有5間機構設有回收和轉贈物資的計劃，只要把物品清潔好，就能把它們轉贈到有需要的人手上，延續快樂。



玩具樂園

機構回收得來的玩具部分會讓基層小朋友在生日時來挑選，有些則會捐贈給慈善機構、孤兒院等社福機構，玩具樂園亦和機構合作，當小朋友成績有進步時，便可以獲得玩具一份。

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回收包括：適合小學生使用的玩具、文具、精品。

不包括：幼兒玩具、毛公仔、單車、快餐店玩具。

回收方法：電話/Whatsapp 91918526

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文具銀行

文具銀行目前除了新舊文具之外，一切有關兒童的文儀用品、玩具、叢書，不論新舊亦能回收。創辦人Joel會親自整理和檢查所收集的文具，會把全新、能操作的文儀用品交給社福機構，再轉贈予基層兒童。除有助減輕基層家庭生活壓力，也讓他們感受社會對他們的關懷。重點在於機構注重挑選合適的文具予不同年齡和地域的兒童享用。

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捐贈地址：九龍旺角上海街618號3樓301及302室，請註明銀の文房具/文具銀行收

捐贈前可以自到專頁查詢物資是否合適捐贈。

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救世軍

接受物品：

全新或清潔完整的二手衣服、鞋、手袋及配飾

性能良好的小型家庭電器

完整的玩具 (二手毛公仔除外)、文具、禮品等

書籍、有合法版權的軟件、光碟等

電視機 (40吋或以下)、電腦（包括桌上、手提及平板電腦）、打印機、掃瞄器、顯示器



如有查詢，可電郵recycling@hkm.salvationarmy.org，或於辦公時間(星期一至星期六上午九時至下午五時，星期日及公眾假期休息) 致電 (852)2332-4433 或 Whatsapp 至 (852)9688-5670。

（Photo-ac）

基督教勵行會

基督教勵行會社會企業的理念是藉著商業營運及可持續發展模式，達致環保減廢、創造就業、關愛弱勢社群等的社會目標。

回收物品：全新或舊衣物、飾物、玩具、鞋履、手袋、書籍、小型電器及家品等

回收物品用途：於「勵行站」義賣，亦會轉贈給服務對象及弱勢社群，其餘會售予環保回收商業伙伴，出口到發展中國家。

聯絡電話: 2382 3339

（photo-ac）

保良局

保良局歡迎物品捐贈，讓更多兒童、長者、弱勢社群及有需要人士受惠！

捐贈的物品種類不限，包括電器、電腦、文具、玩具、書本、日常用品、活動門券等等。

個人名義捐贈：plkinfo@poleungkuk.org.hk／2277 8131