晚市禁堂食｜留家食團年飯　推介8間抵食新春盆菜4人最平$268

由新冠變種病毒Omicron肆虐，政府再收緊防疫措施，今日(7日)起所有食肆於晚上6 時後禁止堂食，為期14日，至本月21日23:59為止。由於正值歲晚，大家也開始食團年飯，不少有推出盆菜的食肆也趁機減價吸客，以下介紹8間熱門心水推介，讓大家可以及早準備，留家安心用餐。



百佳網店eshop迷你4人盆菜 $268.2

價錢划算，人均$67一位，用料有日本元貝(4粒)、海參(4件)、原隻大蝦(4隻)、蠔皇香菇(4隻)、蠔豉(4隻)、生扣鴨掌、客家腩肉、鹵水仿鮑片、豬皮、蘿蔔、豬脷、貴妃雞、炸魚柳、魚蛋、蓮藕、西蘭花。盆菜可於以下店舖取貨:好運中心、屯門市廣場、龍翔2、盈翠半島、啟德花園、粉嶺名都、都會駅、第一城、欣榮花園、又一城、香港仔中心；盆菜原產地為香港。

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忠誠家鄉傳統5人盆菜 HK$558

忠誠盆菜館90年代開業，一直在推廣香港正宗地道盆菜，顧客可選擇自取、送貨及門市堂食，最經濟可選家鄉傳統5人盆菜 $558，選料有「清湯蘿蔔、爽滑豬皮、南乳支竹、爽脆魷魚、五香芋頭、紅炆北菇、蠔皇鴨掌、玫瑰油雞、家鄉炆豬肉、傳統魚蛋、酥炸斑肉、干煎大蝦等，新年價錢，小盆不設蠔皇鴨掌。用於2022年1月29日至2月6日(即年廿七至正月初六)。

地址:新界大埔大美督村36號B地下

11:30AM-6:00PM (星期一至五) / 11:30AM-8:00PM (星期六、日及公眾假期)

查詢:2662 6161

太興 足料鮑魚六人盆菜 $788

香港即日鮮製，凡惠顧盆菜，送$168美食優惠券，1月23日或之前預訂仲可享優先價$788/盆(正價$838/盆) (1月31日至2月2日取貨除外)，當中選用20款珍品包括:原隻蠔皇鮑魚(6隻)、蠔豉(6隻) 、燒鵝、大蝦(8隻) 、桶子油雞、紅炆花菇、魚肚。

分店或網上訂購，自取外賣：https://bit.ly/3zt2H3o

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九龍海逸君綽酒店海雲天 六人用盆菜 $973

KKday 推快閃優惠，明日（8日）起以$973 (原價: HK$1,610) 限量搶 100 個九龍海逸君綽酒店海雲天盆「18 道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜」/6 位用，並送左顯記醬油套裝，用料包括:6 頭富貴鮑魚(6 隻)、如意花膠(6 件)、北海道乾瑤柱(6 件)、茄汁大蝦(6 隻)、秘製鹽霸雞 半隻、原條釀鯪魚、髮菜、紅燒花菇、客家腩仔、鮑汁鴨掌、南乳豬手、彈牙魚蛋、秘 製豬皮、畔塘蓮藕、高湯旺菜、五香芋頭、清甜蘿蔔、枝竹 。

送左顯記醬油禮盒：包括上等辣椒醬、特級蠔油、桂林辣椒醬

優惠詳情 (預訂期) : 2022 年 1 月 8 日 22:00 起、可選擇日期：2022 年 1 月 10 日至 2 月 28 日

工房「十全十美」鮑汁盆菜/6-8位用 $1880

同親朋好友一齊食飯，當然要「團圓美滿」，依個「十全十美」鮑汁盆菜就啱晒喇，選用10款優質食材，加主廚秘製鮑汁，原隻吉品鮑魚、秘汁炆海蔘、 鮑汁燴魚肚、日本花菇、鮮味瑤柱脯、香煎大虎蝦、家傳五香滷腩仔、黃金手打凌魚球、傳統廣東燒鴨、龍崗白切雞、套餐包括「十全十美」鮑汁盆菜1個 及 以優惠價加點多款賀年菜，全部暖暖直送到家。

$1880（6-8位用）、$2680（10-12位用），另可加點賀年菜:《竹君幸福》百花釀竹笙、《片地黃金》粟米花膠魚肚、《發財好事》髮菜蠔豉羅漢齋、$128(6位用)｜238（10位用）《花開富貴》瑤柱扒西蘭花、《橫財就手》南乳炆豬手 $88(6位用)｜$138(10位用）《得心應手》鮑汁海參扣鴨掌、$158(6位用)｜$288（10位用）、《甜甜蜜蜜》椰汁燉桃膠 每位$38。

帝港酒店集團 新春賀歲兩人用盆菜$788、撈起菜 $238起

帝港酒店集團旗下四間酒店──帝都、帝京、帝景及帝逸酒店特別推出「帝港獻瑞新春撈起」外賣及外送餐單及「帝港賀歲鮑魚聚寶盆菜」，「帝港賀歲鮑魚聚寶盆菜」，包括南非六頭湯鮑魚、蝦籽花膠、日本宗谷貝、乾燒虎蝦等上乘用料，當中的醬汁更是精髓所在，由鮑魚汁、南乳、柱侯醬等調味料調製而成。當中鮑魚汁先以赤肉，鮮雞、瑤柱等材料熬煮4小時，味道濃郁，之後再加入南乳、柱侯醬及雞湯等調配而成。

盆菜中的鮑魚、花膠、蘿蔔和蓮藕等碗料都吸盡醬汁精華，讓您與親友分享美味，並設2、4、6及12人份選擇，更會附送黑色雙耳鋁深鍋讓您循環使用（可於明火及電磁爐使用），推廣期由即日起至2022年2月28日，現於網上商店購買更可享八折優惠。

撈起撈起，風生水起!六款撈起包含蔥油海蜇、蜜餞子薑、惹味薄脆、鹽酥花生、溫室青瓜、黑白芝麻、蘿蔔、大蔥、甘筍、西芹、黃蘿蔔及高麗菜。至於「主角」，由素食到龍蝦，炙燒三文魚或是鮑魚都一應俱全。



查詢電話: 2694 3939(玉庭) / 2622 6161(帝京軒)

Green Common 4-6人養生素盆菜 $638

純素盆菜亦是虎年聚餐的主角，早前於冬至推出的 Green Common 養生素盆菜迴響熱烈，亦繼續於農曆新年為大家帶來溫暖。養生素盆菜不含五辛，共有 20 款營養豐富的矜貴純素食材，全新食材包括口感煙韌的 OMNI 新豬肉年糕福袋、含豐富骨膠原的黃耳以及香甜紫蕃薯，配搭 OMNI 新豬肉豆腐肉丸、Unlimeat 芝麻植物牛肉、松本茸、白靈菇以及雞㙡菌等等，可供 4 至 6 人享用，讓客人盡情享受純素佳餚盛饌，慶祝節日的同時亦能吃得健康無負擔。盆菜由即日起供應（新春價為港幣 638 元；原價為港幣798 元）。

查詢：3855 5100

Green Common 4-6人養生素盆菜 $638

Pantry Foodies 溫馨滿屋六人盆菜 $980

親子界人氣到會Pantry Foodies出品有保證，今次推出所有盆菜均由超過40年經驗的主廚華叔主理，連續五年用心製作，嚴選優質食材、原汁原味熬製，不添加防腐劑及味精。即日至2月15日均可訂購送貨時段 2-6pm 內送到 請確保時段內有人收貨。

溫馨滿屋六人盆菜 $980，材料包括鮑汁螺片、特級瑤柱、金蠔蠔豉、滋補魚鰾、貴妃切雞、明爐燒鴨、紅炆花菇、南乳扣肉、紅燒豬手、蠔汁鵝腳、炆燒枝竹、彈牙墨丸、爽炸魚蛋、清蒸海蝦、清甜蘿蔔、上湯旺菜、發菜。

翠亨邨煎釀鯪魚6 位傳統盆菜 $1,380

翠亨邨豐足盆菜豪華及傳統兼備 三款節慶乳豬歡聚套餐任君選擇，翠亨邨的「滿載而歸」波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜 ($1,980, 建議6 位用) 選用新鮮波士頓龍蝦，加上多款豪華食材如南非10 頭鮑魚、加拿大帶子及生曬蠔豉，將海中滋味共冶一爐；「年年有餘」家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜 ($1,380, 建議6 位用)則以手工原條煎釀鯪魚為主打，加上日本元貝、生曬蠔豉、燒鵝等特選配料，正宗口味令人更窩心。兩款盆菜以外，另可選配「豐衣足食」招牌臘味炒飯 ($288，建議6 位用)，選用肥瘦均衡的臘腸及膶腸炮製，米飯粒粒分明帶甘香，是冬日必食暖身菜式。

翠亨邨波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜 ($1,980, 建議6 位用)（圖片來源：Mira Dining）

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