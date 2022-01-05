收緊防疫措施｜1.7起晚市禁堂食　公海遊取消迪士尼海洋公園關閉

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉在港台節目表示，除望月樓群組外，香港已出現與望月樓無關的Omicron傳播鏈，並已出現第3代傳播個案。行政長官林鄭月娥今（５日）下午3時半舉行記者會，宣布收緊防疫措施。包括調整食肆營業時間，晚市會提早至6時結束，公海遊亦全部需取消，相關防疫措施在1月7日起實施，但未有計劃暫停學生面授課堂。



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餐飲再次收緊堂食措施 B類食肆減至2人

林鄭月娥在記者會表示，是次收緊措施會與第三及第四波疫情處理的手法接近，宣布由1月7日起實施為期14日，1月20日結束的禁堂食及相關措施，晚上6時後全面禁止堂食，B類處所每枱人數減至2人、C類每枱人數為4人、D類每枱人數為6人。政府1月13日會再檢視防疫措施，屆時會決定會否進一步收緊或維持。

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多個留學國家航班受影響 醫院暫停探訪

經考慮到旅客流量及本港居民，政府宣布於1月8日 00:00起開始實施14日的8個國家地區熔斷機制。禁止以下八個國家人士來港，即使轉機也不可以，包括：澳洲、加拿大、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國、法國。而除了航班外，醫院及院舍要暫停探訪，除了有恩恤情況，未來2星期都會停探訪。

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公海遊取消 兩大主題樂園關閉

政府同時宣布，所有599F章下相關規定或限制的表列處所都需關閉，包括酒吧、健身室、主題公園、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處等。同時大型活動亦會取消，換言之，本港兩大主題公園、演唱會、 AIA嘉年華亦受到影響。

而不受599F章下相關規定，而又類似的場所，康文署稍後會公布相關措施，預計大部分場所都會關閉處理。

林鄭：沒有計劃停課

林鄭月娥指會鼓勵私人公司准許員工在家工作，以減少人流及公眾交通工具風險，但不會實施公務員在家工作，根據經驗有很多公務員有工作要做，有部份工作可以在家工作，「例如我已取消好多face to face會議」，但其他會影響公共服務運作，如郵局實施在家工作就無法送信。

林鄭月娥重申，目前沒有計劃停課，她指停課是最難的決定，「唔畀學生返學、面授上課，會影響佢哋心理/身體健康。」她強調政府會要求學校嚴謹實施防疫措施。

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