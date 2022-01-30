怪獸家長｜慶祝孩子生日　媽媽送上課本造型蛋糕　更毒辣加一句…

「地球一天不毀滅，你都得寫作業。」



特別的生日蛋糕，特別的讓人崩潰！

生日代表孩子又長大了一歲，很多家庭父母都相當重視孩子生日，希望能為孩子成長路程留下特別的回憶。然而大陸江蘇有一位媽媽幫11歲的兒子過生日，刻意訂製造型蛋糕慶生，孩子本來以為會是自己期待的「皮卡丘蛋糕」，結果媽媽想到孩子快期末考了，卻還是天天打遊戲，因此臨時改變主意，決定在蛋糕上插滿課本，讓人不禁感嘆真是太過於特別了吧！

（微博）

生日算是每個人一年中最重要的日子，孩子生日時家長買禮物、蛋糕，是給孩子過生日的儀式感！沒有孩子會希望自己生日當天，還要被課業壓得喘不過氣。讓人覺得不可思議的是蛋糕上除了插滿課本外，還寫着「地球一天不毀滅，你都得寫作業」，提醒孩子該好好複習課業，不能貪玩。孩子看到蛋糕的當下，就氣到崩潰大哭，看到孩子的表情，讓媽媽哭笑不得，並將影片上載上網。

媽媽根本就是生日當天惡整孩子吧！影片放上網絡後，立刻登上微博熱搜，很多網友留言「這媽媽還讓不讓人過生日了。」「沒把蛋糕砸爛都是好孩子了，要是我可能已經開始發瘋了。」「為甚麼要這麼對我，生日一點都不快樂了。」「太殘忍了，連吃蛋糕都不能快樂了。」

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孩子應該在快樂氛圍中成長，父母帶領孩子快樂學習6步驟

媽媽的這種教育方式真的蠻有爭議，身為父母，我們都希望孩子有個快樂的人生，而不是這種壓迫的學習方式，可能對孩子造成不良效果。但要如何讓孩子覺得學習本身是一件快樂的事呢？陽光種子職能治療所所長蘇文清表示，其中包括讓孩子認知學習本就是一件辛苦的事，多鼓勵少責備、找尋孩子興趣當做學習動機、製造讓孩子展現成就的機會、鼓勵孩子多嘗試與探索、家長陪伴孩子一起學習，循序漸進地引導孩子自主學習。

想要孩子能快樂地學習，不妨試試以下6個步驟：（按圖了解）

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1. 認知「學習」本是一件辛苦的事

天底下沒有不勞而獲的事，獲得各式能力也是如此，尤其是學習所必備的能力更是這樣。例如：要閱讀之前，孩子要學習辨識符號、要記憶文字型態、要認識文字意義、要理解文章內容，這些能力的養成都需要多次的練習才能熟練，所以家長自身要有個概念，許多學習都需要努力才能獲得。

2. 多鼓勵少責備的支持性學習

學習的初始過程，可能是較辛苦、乏味，家長若可以給予孩子多一些支持與鼓勵，對於孩子的學習動機，自然會有許多加分的作用。然而，孩子學習的過程中，總會有犯錯或做不好的時候，這時家長若能少點責備，對於孩子學習的意願度與持續度，自然也能有提升的作用。試想，若今天遇到一位只要提問就先挨罵的老師，還會有人想再問一次嗎？

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3. 找尋孩子的興趣當做學習動機

若是能將孩子的興趣與學習結合，當然是一件美好的事，可惜並不是每一項學習都是如此。家長可以藉由孩子有興趣的事當作引導的媒介，讓他在學習的過程添加一些目標，也許可以引發積極學習的效果；例如：告訴孩子若把某件事學好，他就可以獲得他想要的東西或想從事的事。

4. 製造讓孩子展現成就的機會

當孩子的學習結果讓人看見、受人推崇，會是一件很有成就的事，所以可以製造機會讓孩子展現成果，讓他知道他完成的事有多了不起，以及獲得他人讚許和肯定，當有了正向的回饋之後，便可進一步促進孩子更積極的後續學習。

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5. 鼓勵孩子多嘗試與探索

學習的過程有時需要想像力與創造力！當孩子獲得成就之後，對於學習的意願自然也會增加，這時家長更應鼓勵孩子，在學習的當下進行不同的嘗試與探索，這過程或許會有挫折，但只要孩子能在學習中運用自身能力解決一切，就可以逐步感受學習所帶來的探索樂趣。

6. 家長陪伴孩子一起學習

學習需要夥伴，孩子成長的初期，社會行為能力尚未健全發展，這時家長的陪伴就非常重要，家長除了是孩子的支持者，更是孩子的諮詢者、協助者與引導者，讓孩子在學習的過程中並不孤單，並感受身旁總有人陪伴他，就能勇於學習、不怕挫敗，最後就會慢慢養成樂於學習的習慣。

到底有沒有快樂學習呢？蘇文清表示相信是有的，只是並不是所有的學習過程都是快樂的，也許一開始很辛苦，但是當孩子的能力建構、自信心提升、成就感展現之後，以及勇於嘗試學習的動機增加，這時我們就可以確定：孩子的快樂學習正在形成中。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媽媽太殘忍！給孩子生日蛋糕插滿課本，11歲兒崩潰大哭。家長應帶領孩子快樂學習6步驟】