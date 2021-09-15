教養｜父母該為孩子未來留下甚麼？不是成就、財富而是4個價值觀

成為父母是一個很神奇的過程，一夜之間身上多了責任與滿溢的愛。看著孩子一天一天長大，忍不住想把全世界最好的都給他，希望無論如何，只要他平安健康快樂長大就好。



而隨著孩子日漸成長，教養問題成了每位父母最重視的難題，有沒有什麼是教給他後，一輩子都能受用的價值觀？無關外貌、成就、財富，而是一生奉行的生活信念。

本篇編輯將分享4個「以人為出發」的價值觀念，給正在為此煩惱的你：（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 無關性別，你喜歡什麼打扮都可以

世界上有很多的紛爭都是因「刻板印象」而起，這是傳統社會思想下的結果。直至現今，我們都明白人生而平等，無關國籍、性別、人種等。

或許對於孩子來說，國籍與人種是較複雜的概念，但我們可以透過性別，率先教育「男生不一定要短髮」、「女生不一定要喜歡粉紅色」，只要喜歡，不論是什麼樣的打扮都可以。從外表延伸至內在，進一步告訴孩子，男生不一定就要堅強、不掉淚，可以自由選擇想要成為勇士或是公主。

2.尊重不一樣的人，每個人都是值得被愛的

如果說「做自己」是教給孩子的第一堂課，那麼第二堂課絕對是「尊重」。當大家都遵照己心成為想成為的模樣時，那麼這個世界就會充滿著各式多元的樣貌！

從自身出發，我們可以教導孩子，每一個人都是獨立的個體，都有不同的特質、才能與專長，學會尊重他人的同時，別人也會尊重自己的決定。建立相對應的同理心，不僅有助於人際關係的發展，也能讓孩子了解自己能被這社會接納，無論如何自己都有存在的價值、是值得被愛的。

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3.可以不開心，但要使用對的發洩方法

學習認識情緒、表達情緒與認同情緒也是孩子成長路上重要的課題，「情緒」就像是個與世界溝通的管道，看似容易，但其實是需要學習與練習的。

從孩子年紀小時，便可以透過引導的方式，向他們介紹不同種情緒所會帶來的心情，而當這些情緒發生時，可以做出什麼樣的反應。舉例生氣來說，很多孩子遇到不開心、不舒服的時候，就會生氣、大哭、摔玩具等，但其實很多時候他們並不是故意為之，只是不知道該如何表達自己當下的感受。身為父母的我們，可以示範「該如何生氣」，讓孩子了解原來自己是被允許有情緒的，只是要用對方式表達才能讓人讀懂。

4.當遇到不喜歡的人事物，記得勇敢說不

在教養孩子的過程中，雖然我們都期待這個社會是個正向、善良的環境，但凡事總有例外，因此從第三點情緒表達的延伸，可以明確地告訴孩子「擁有說不權利」，假如遇到不想要、不喜歡、不認同的事時，說「不」是保護自己的方式！小至從小被摸頭、捏臉頰，大至進入學齡階段，面對同儕集體的壓力，只要自己不願意，就不需要勉強答應。

不過，做父母的我們也必須要時時留意自己是否踰矩，盡量從自身做起，因為就算是身為父母，在做任何事時，也沒有特權不尊重孩子的意願！

爸爸媽媽是孩子從未出世就第一個親密接觸的對象，他們的一言一行都是從父母身上習來的，這也是為什麼大家都說身教重要。或許我們不能陪伴孩子到老，但可以交付給他們值得一生奉行的人生信念，相信帶著這樣的價值觀前行，無論到哪都能過得好。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】