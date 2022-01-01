孩子穿鞋總是左右不分？爸爸一招輕鬆解決　概念由「這玩意」而來

撰文：媽媽寶寶
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只要運用一些小巧思，生活上許多事情都可以變成孩子現成的教育。

你是否曾經一而再、再而三地提醒孩子鞋子穿反了？剛開始學習穿鞋子時，不少孩子對於左腳還是右腳，時常搞不清楚，父母用過許多方法還是有穿錯的時候。每次都創意無限的日本人，這次也在網路上分享他們家的好方法，果然孩子再也沒有穿錯鞋子！

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邀請孩子一同討論，從孩子角度出發的方法才是好方法！

這位日本爸在Twitter發文，表示自己的兒子常常將鞋穿反，因此為了幫兒子解決這個困擾，他決定邀請兒子共同商量對策，因為他認為畢竟是孩子自己要面對的問題，如果都是爸爸媽媽出謀劃策，孩子會沒有「參與感」，而這往往是造成父母教育的，不是孩子能吸收的盲點。

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父子倆討論許多方式後，最終決定用孩子最喜歡的「Switch」當成分辨的工具，他們一起在鞋墊畫上「Switch」的兩邊手把，一邊紅色一邊藍色絕對不會搞混，一眼就能分辨出鞋子的左右腳。

在這個過程中，爸爸雖然有發現孩子畫的顏色和真正的Switch相反，不過他認為「顏色、方法都是兒子自己決定，所以用他的想法為主，讓他自己去分辨左右兩邊」。這樣的教育可謂落實「在邊界內，給足孩子最大的自由」。

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相比文字，圖像學習更能增加記憶力！

這篇貼文在Twitter獲得超過9萬的按讚數，網友們紛紛留言表示：「真的很好理解，這樣就絕對不會穿錯了」、「好主意！我幼兒園的時候，就常常因為穿錯腳跌倒」、「跟文字相比，圖像顯得更好懂」、「這真是一個好方法，有在玩Switch的小朋友應該都分辨得出來」、「太棒了，因為你知道嗎？阿姨現在還是左右不分」。

除了自己DIY外，也有網友分享購物網站的類似商品，指出已有許多業者在販賣「拼圖」版的兒童鞋墊，將一張完整的圖像分成兩半，讓孩子依靠圖像組合的能力分辨左右腳，避免孩子因為穿錯邊而絆倒受傷。在孩子學習自理能力的路上，沒有一步登天的捷徑，只有爸爸媽媽一步一腳印的耐心教導，總有一天孩子可以靠自己無所畏懼的放心往前飛。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小孩穿鞋老是左右不分？日本爸1招輕鬆解決：「這平常遊戲玩很瘋呦！」

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