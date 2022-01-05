兒童身高｜5歲小孩矮小且專注力差　主因竟然偏食　飲食缺這營養

一位5歲幼兒園中班的男孩，幼兒園老師發現他的學習專注力和玩遊戲活動力表現較差，於是家長帶到大醫院兒童神經內科與心智科看診，發現男孩有生長較為遲緩的問題，轉至兒童胃腸科門診檢查，竟是「缺鋅」所引起的！



台灣林口長庚醫院兒童胃腸肝膽科醫師趙舜卿說明，男童長期有「挑食」行為，血液檢查發現，血中的鋅濃度很低（54.1ug/dL），正常血中鋅濃度介於70～120ug/dL。

透過飲食衛教、營養品介入與鋅片補充3至4個月後，男童的食欲和挑食行為改善，體重增至理想範圍，鋅的濃度也回升至正常。幼兒園老師也覺得，男童在學習專注力和玩遊戲活動力的表現，都有很大的進步。

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台灣4～7歲兒童7成挑食、4成缺鋅

據台灣衛福部統計，自2010～2019年全台6至8歲孩童平均身高下降0.26厘米（122.03降到121.77厘米），台灣兒童活動量少加上營養不均衡，成長數值令人擔憂！

趙舜卿醫師為了解微量營養素對兒童成長的影響，針對台灣4至7歲共203位兒童，進行微量元素（鋅、鐵、銅）缺乏對發展和活動力影響的研究，發現近7成兒童有挑食習慣，近4成孩子「缺鋅」。

而偏食孩童中有近5成缺乏微量元素鋅、鐵、銅中至少一種微量元素，其中缺鋅的比率最高，超過4成，顯示鋅不足與孩童偏挑食有相關。

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缺鋅恐造成孩子身高矮小

趙舜卿醫師指出，偏挑食容易導致兒童營養不均衡，而缺乏鋅又容易使食欲減低，會造成兒童在營養與偏挑食行為的負向循環。「體內鋅的含量與成長發育相關，若長期鋅攝取不足，兒童可能會產生身高較矮小或生長緩慢的問題。」

除了成長外，趙舜卿醫師分析，「發展或活動力較差的孩童中，有較多的比率缺鋅。」

趙舜卿醫師表示，鋅缺乏的症狀，包括：生長發育遲緩，生育功能和性功能減退，皮膚易出現病變的痤瘡，脫髮或傷口癒合變慢，慢性腹瀉，注意力不集中，情緒不穩或抗壓性較差。

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多補充含鋅食物！挑食者若發展慢、活動力差可就醫檢查

值得注意的是，許多含鋅量高的食物如：牡蠣、瘦紅肉、生蠔、海鮮類，較難保存，若這些食物為孩童容易挑食的食物類別，長期下來恐會影響鋅的攝取量。

趙舜卿醫師建議，若家中小孩不喜歡牡蠣、瘦紅肉與海鮮類食物，可選擇其他含鋅量較多的食物，例如：乳製品（如：車打芝士或全脂牛奶）、雞蛋、堅果類、豆類（如：扁豆）、大菜、榖類（如：小麥、藜麥、燕麥、胚芽米）、南瓜籽、黑木耳、松子等，也可嘗試給孩童食用。

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若孩童有長期偏挑食、發展較慢或體能活動力較差者，家長可尋求醫院的評估與檢查有否缺乏微量營養素的問題。

趙舜卿醫師提醒，小孩吃飯時間要三餐正常，勿給零食、甜食與重口味的食物，也不要太過堅持某種固定食物，儘量在三餐中讓孩子多嘗試新食物，並變換食物的烹調方式。

此外，培養孩子良好的餐前情緒，可以鼓勵方式替代過度獎賞或責罵等行為，飲食過程儘量心靜氣，且減少電視、玩具、電腦等接觸，可讓孩子較專心吃飯，進而改善兒童的偏食行為。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：5歲童專注力差，就醫竟生長遲緩，主因是挑食「缺鋅」！4-7歲4成兒童缺鋅，恐身高矮小】