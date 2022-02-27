婆媳｜嫁了暖男老公　偏有野蠻奶奶　人妻被羞辱「沒當妻子自覺」

結婚是不只是兩個人，更是兩個家庭之間的事情。像是婆媳之間該如何協調，是許多婚姻都會碰到的狀況。最近日本媒體，就報導了一則婆媳相處不愉快的案例。
根據日本媒體《All About》報道，一位化名「美智子」的38歲女性，七年前和關西出身的丈夫結婚，並且生下一位孩子。由於美智子產後非常虛弱，因此當時丈夫便主動幫忙煮飯、顧小孩。當時友人都誇美智子的丈夫「簡直男神」，美智子也慶幸自己嫁到一個好丈夫。
然而在四年前，美智子的老爺因為重病去世，於是丈夫便把奶奶接過來一起住。這位奶奶卻對美智子非常不客氣，對她的生活習慣挑三揀四，並且常常自做主張，甚至還對美智子說「妳根本沒有當妻子的自覺」，家裏的氣氛一下子變得緊張起來。
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奶奶另一個問題，在於料理的口味和大家都不同。出身東京的美智子，其實滿喜歡口味比較淡的關西料理。然而婆婆做的菜，卻已經到了「沒有味道」的地步，而且還在美智子下廚時，還當面狠批「好可憐啊，每天都吃這種菜」，就連自己兒子做的料理也不滿意，毫不留情地說「你被東京荼毒了」。
美智子和丈夫知道這樣下去，彼此之間的關係會越來越惡化。但是又不可能放着奶奶不管，丈夫也強調美智子對他來說很重要，一定會體諒她的處境，只能希望雙方在受不了離婚之前，想出一條解決之道。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】