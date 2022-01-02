兒子錫老婆寧願搬走不同住？　媽媽起初大怒　最後卻滿意這安排

許多情侶在結婚後一定都會擔心遇上「婆媳問題」，尤其與公婆同住，更是容易爆發衝突。日前有位男網友在Dcard上分享老婆與媽媽鬧翻後，霸氣護妻的舉動和解決方式獲得兩萬多名網友大讚：根本是神隊友！



婚後生活與想像大不同

原Po日前在Dcard上以「沒有惡婆婆，只有無能的老公」，分享結婚後與公婆同住所產生的衝突。因為在婚前曾規劃小孩上幼稚園之前都先住婆家，除了可以省房租，也不用擔心小朋友無人照顧。但現實情形卻不如預期，婚後不到三個月，老婆和媽媽在生活習慣上產生摩擦，除了媽媽抱怨：「看不慣媳婦下班後都不做家事」，而老婆也忍了一陣子，才對老公一吐苦水。

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婆媳問題產生，原Po護妻決定搬出去住

成為夾心餅乾的原Po了解問題後，立即展開行動，一週內看好新房，並付了頭期款，甚至直到搬家前一天才告知媽媽。即使媽媽很生氣，但原Po依舊護妻直言：「我是你兒子，她是她爸媽的寶貝女兒，沒道理結婚後就要去改變自己的生活習慣。」

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老婆感受擺在第一順位

原Po說：「現在不管再忙，每週都一定會回婆家吃飯」，而老婆和媽媽的關係也回復到婚前的狀態。最後原Po也提到，雖然因為買房必須多省點錢，但他認為既然結婚，就該將老婆的感受放在第一順位，更霸氣直言：「剛開始交往，你會讓女朋友受委屈嗎？那憑甚麼結婚後就要讓老婆無條件忍耐？」

網友讚霸氣護妻舉動：最佳老公範本

一連串護妻舉動贏得兩萬多名網友大讚是「最佳老公範本」，也有人回應「因為很多人的金主是爸媽，所以不敢反抗，有肩膀，讚」、「婆媳問題追根究柢就是夫妻問題，各家的問題各人擔才是正解」，許多人則頗為羨慕「果然又是別人的老公」、「如果當老公的都像你這樣，根本不用怕甚麼婆媳問題了」。

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