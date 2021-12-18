婆媳｜兒子心臟有事出生不久便離世　港媽怨全因奶奶犯一懷孕禁忌

中國傳統對於懷孕有著不少禁忌，在生活上、飲食上都有着很多不能做的事，假如家中有長輩離世，孕婦亦不能出席喪禮，避免「喜喪相沖」。有港媽在誕下雙胞胎兒子後，小兒子不幸離世，其後她發現奶奶曾經在她懷孕期間，擅自以她的名義，在長輩的喪禮上立花牌，令她氣憤難平，不滿奶奶觸犯禁忌，或許因此影響了兒子的健康。



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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：細仔心臟缺憾出生不久後離世 港媽怨奶奶犯懷孕禁忌】

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