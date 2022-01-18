地利亞修女紀念學校3學生初確診　疑在考試期間傳播全校停課強檢

本港新冠疫肺炎疫情持續，今(18日)新增18宗確診，本地相關佔11宗，更涉及多間中小學及幼稚園，雖然全港幼稚園及小學將在1月14日起暫停面授課堂，但中學仍繼續進行面授課堂，近日更有在校內傳播的跡象，位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）有3名學生初步確診，疑在校內考試期間傳播。



43歲巴基斯坦裔婦女早前確診，其引爆另一條傳播鏈，其緊密接觸者包括來自兩個家庭，同樣於美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）就讀的學生，分別就讀該校中二及中三，其中一人更疑在班房考試期間，傳染另一名同學，同一班房學生均需檢疫。校方今日向家長發通告，宣布會暫停面授課堂14日，考試延後至下月14日後舉行。

另一宗涉及學校的初步確診個案，是一名在北角學之園幼稚園暨雙語幼稚園（鰂魚涌君豪校）任職的女教師，與家人同住美孚新邨3期百老匯街74號，暫列作本地源頭不明個案。她的最後上班日為1月15日，她任教上午及下午班，中間設有茶點時間，當局需追查有多少密切接觸者。

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇近日涉及確診個案的學校👇🏻👇🏻👇🏻

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