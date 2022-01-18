檢出Delta病毒約二千倉鼠需人道處理　近期購買市民亦需交出倉鼠

銅鑼灣近日有寵物店女店員及顧客確診變種新冠病毒Delta，政府在檢測涉事寵物店內的動物時，在店內倉鼠驗出有病毒，惟暫未能確定店員是受動物傳染，或是人傳動物。食衞局及漁護署將在今日（18日）召開記者會時表示，會將兩個批次的倉鼠人道處理。



有市民買倉鼠後確診

漁護署表示將採取預防措施，首先，會檢取銅鑼灣little boss和位於大埔倉所有動物，再進一步測試，所有動物人道處理，而全港所有供賣倉鼠寵物店停業，倉鼠會作人道處理。除寵物店Little Boss有女店員染Delta外，再有一名曾訪該店顧客染疫，女患者67歲，住田灣海旁道嘉隆苑A座嘉昇閣，其女於1月4日曾在Little Boss買倉鼠，1月8日再曾到店，曾與染疫女店員有交談。

世界首例倉鼠感染個案 約2,000倉鼠人道處理

食衞局及漁護署在記者會上表示，在研究室內，的確有鼠類動物感染新冠病毒後會在鼠群中傳播開去，但首宗自然地感染新冠病毒，在全球目前是首例。

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衞生署衞生防護中心正聯絡銅鑼灣寵物店Little Boss買倉鼠的顧客檢疫，初步約有300宗交易，同時有兩個進口批次的倉鼠需進行人道處理，包括上年12月22日涉及的1080隻、今年1月7日涉及的838隻。由於不排除新冠病毒經倉鼠及細小動物傳人，為了盡快切斷傳播鏈，政府決定把上述兩個批次，以及在上年12月22日後市民購買到的倉鼠都需呈交，作檢測後會進行人道處理。

根據美國疾病控制及預防中心（CDC），感染新冠肺炎病毒的寵物，可能有以下9個症狀：



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