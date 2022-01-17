Omicron｜10個日本人日常生活絕不觸摸的地方　第一位最難避免

變種病毒Omicron全球肆虐，多國疫情再度升溫。要防止疫情蔓延，民眾除可接種疫苗之外，亦要在日常生活中時刻保持警覺性，做好個人衛生，自然可以防止病毒埋身！日本有節目訪問了多位不同年齡的市民，整理出10個人們在日常生活中認為最骯髒、一定不會碰的地方，結果發現第一位竟然是出出入入至少碰上幾次的「門把」。



日本新聞節目《とくダネ！》早前訪問了當地500位年齡界乎20至70歲的市民，了解他們「生活中最害怕觸碰到的地方」，並整理出10個當地人認為是最骯髒的地方。節目最後發現，這10個地方包括自動販賣機的按鈕、公共交通工具的扶手及吊環、鈔票及硬幣、觸碰式螢幕、超市購物籃、超市手推車、廁所水龍頭、扶手、電梯按鈕以及門把。

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訪問結果發現，若家庭主婦外出買一次餸，已有可能觸摸到其中4至5個地方！而這10個避免觸碰的地方中，位列第一名的正是「門把」。據調查結果顯示，疫情持續至今近兩年來，大家都已發展出不同的開門方式，如隔著紙巾、隔著手套，或是直接用腳把門踢開，主要都是避免從門把上拈到病毒。

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酒精搓手液的「按壓頭」或瓶蓋也是容易沾上細菌的地方！（photo-ac）

《とくダネ！》亦提醒，原來酒精搓手液的「按壓頭」或瓶蓋也是容易沾上細菌的地方，因為這個地方在雙手消毒前已觸碰到，因此要盡可能避免觸碰，或在消毒雙手同時，用消毒酒精擦拭瓶蓋，確保雙手及酒精搓手液瓶身也消毒乾淨。