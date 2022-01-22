Sheldon接受化療副作用不適哭了　媽媽：佢好快回復戰鬥力和笑容

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，去年隨家人赴西班牙求醫，接受腫瘤切除手術，年紀小小的Sheldon在一年內要接受16項治療，他和家人一直勇敢面對，早前亦傳來手術成功的好消息，可惜經過多項檢查，在評估後西班牙醫生指治療幫不到他，建議在他身體狀況容許下盡快回港，令Sheldon媽媽大受打擊，而醫生安排回港前以化療暫時控制病情，過程中的副作用令Sheldon感不適甚至哭了，幸好上藥時間很短，堅強的他很快便回復戰鬥力和笑容。



4歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，11月抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療。惟抵埗後，經過骨髓檢查及MIBG掃描後，發現脊椎尾段還有腫瘤，在兩個月內大了兩、三倍，獲醫生建議進行切除手術，手術前的磁力共振報告指，Sheldon脊椎尾段有三粒腫瘤，而且生長速度很快，幸好位置接近，可一併切除。

醫生建議盡快回港治療

手術後媽媽在facebook開心表示：「感恩手術成功，更比預期早了完成，現在需留在ICU觀察。外科手術醫生很滿意，等待明天再次照磁力共振，便可確定脊椎三個腫瘤是否完完全全被切除。感激大家，集氣成功，小戰士戰勝了！」

在手術後Sheldon要繼續接受多項的治療及檢查，昨日媽媽收到醫生的報告後，感到難以接受。她指3項檢查中發現原本受感染的腳骨情況嚴重了，甚至擴散到手腕；骨髓仍然受感染，但情況比上一次有好轉；脊椎腫瘤雖然成功地切除，但再發現另一顆生長速度更快的腫瘤，比原本那個更為大。

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她指報告的結論是：「Naxitamab治療對Sheldon沒有效，唯有立即用化療嘗試控制病情，短時間同一患處出現另一個腫瘤，證明他身上癌細胞毒性很強，難受控制。以他的身體狀況，不能試美國新藥Omburtamab，西班牙的治療幫不到他，建議在他身體狀況容許下盡快回港。」

Sheldon媽媽指：「一連接受七個沉重打擊，令我完全唞不過氣，傷心到差不多昏過去了。這一刻我跌倒了，軟弱了，一切就似做夢一樣，現在我還需要一些時間冷靜下來⋯」

堅強Sheldon很快回復笑容

在回港前，醫生安排Shedlon以化療暫時控制病情。媽媽說：「這次上藥時的副作用令Sheldon很不舒服，作嘔的感覺甚至令他哭了，幸好上藥時間很短，他很快便回復戰鬥力和笑容。」

她續指：「剛受挫折的我氣餒了，可是受苦的是小戰士，連他本人也可以振作起來，我又怎能停下來甚至放棄呢！Sheldon爸爸提醒我，我們不開心，他是感覺到的(Sheldon 這幾天也問我是否不開心和怎麼哭了)，所以我不能再消極下去，影響他們的信心和心情，我必定要堅強面對！即使大家很關心我，提醒我要作好心理準備和最壞打算，但固執的我繼續堅持，我仍然相信必定有神蹟出現，請大家集氣，繼續為我們誠心禱告，衪定必成全。」

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