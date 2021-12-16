4歲Sheldon赴西班牙治癌　腫瘤切除手術成功　媽媽：小戰士戰勝了

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，近月癌病復發，隨家人赴西班牙求醫，接受腫瘤切除手術。今日（16日）傳來手術成功的好消息，其母親難掩喜悅，表示：「集氣成功，小戰士戰勝了！」。



一度以K仔止痛

4歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，媽媽在其社交專頁表示，於11月抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療。惟抵埗後，經過骨髓檢查及MIBG掃描後，發現脊椎尾段還有腫瘤，在兩個月內大了兩、三倍，獲醫生建議進行切除手術。媽媽昨日（15日）在社文平台發文表示，手術前的磁力共振報告指，Sheldon脊椎尾段有三粒腫瘤，而且生長速度很快，幸好位置接近，可一併切除。

進行腫瘤切除手術前，Sheldon已出現高燒、肚瀉、反胃等副作用，更需以氯胺酮（K仔）來止痛，令Sheldon不停地哭。媽媽坦言「他從未試過如此肉緊地攬實我的腰，令我的心也酸了，哭成淚人。或許這個病令他一直沒有安全感，祈求能一直陪伴在他身邊，使他不再孤單。」

🔼🔼🔼🔼早前Sheldon出發到西班牙治療的情況👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻4歲神母小戰士抵西班牙接受治療 媽媽求集氣祝福Sheldon戰勝病魔👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

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切除手術歷時五小時

媽媽今天發文指，Sheldon已退燒，將進行約五小時的脊椎腫瘤切除手術。「手術前和後亦會輸血小板，確保不會有流血不止的情況出現。有大家集氣和禱告，手術一定會順利完成。小戰士！Let’s fight」。

約7小時後，傳來了好消息，「感恩手術成功，更比預期早了完成，現在需留在ICU觀察。外科手術醫生很滿意，等待明天再次照磁力共振，便可確定脊椎三個腫瘤是否完完全全被切除。感激大家，集氣成功，小戰士戰勝了！」

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