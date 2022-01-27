農曆新年｜利市該封多少給小孩？參考日本人　定價按年齡有不同

過年壓歲錢包多少，也是一大學問！



月底就是農曆年，才剛發的年終是不是又要全數「給」出去呢？誰家親戚的小孩、家裏所有長輩，所到之處人手一個紅包，甚麼年終、甚麼獎金，全都是過眼雲煙。

這樣變相的「荷包大失血」是否總讓你的農曆年過得心隱隱作痛？在日本，也有包壓歲錢討吉利的習俗，但你要是知道他們一個孩子平均的金額，你可能會大嘆：到底是誰帶起高額壓歲錢的風向！

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日本壓歲錢行情價：國、高中生每人約700台幣！

「今年應該包多少壓歲錢？應該包到幾歲？」這類的問題，在過年期間一定衝上熱搜，日本的家長，因為過得是國曆新年，因此會比我們更本早面對這樣的難題，但從日本雅虎給出的問券調查結果顯示，日本孩子收到的壓歲錢金額，與我們相差甚遠！

從「壓歲錢規則大調查」的結果，我們發現一位日本中學生，平均從一位長輩手中，僅會收到3,000日幣（約新台幣700元）左右的紅包「お年玉（otoshidama）」。另外，為了迴避疫情，有些長輩開始選擇用郵寄的方式送壓歲錢。

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根據不同年齡層，給出不一樣的金額

有鑒於幼兒園、國小、國中、高中之後，各年齡層的小孩消費模式不同，日本長輩也會因此，斟酌給予壓歲錢的金額。根據雅虎收到的網友留言，今年長輩發給各年級小孩的壓歲錢大約為：

幼兒園（含未就學）：500～1,000日幣（約港幣34元~68元）

小學生：1,000～3,000日幣（約港幣68～205元）

初中、高中生：30,00～5,000日幣（約港幣205~342元）

高中生之後：10,000日幣以上（約港幣684元）



至於壓歲錢該給到幾歲？「大學畢業」被視為壓歲錢的終點，意味着你已經獨立長大，可以自己謀生，因此長輩們普遍認為不會再給有工作的小朋友壓歲錢。不過對此，也有一些民眾回應表示，「不管小孩多大，一律只給日幣3,000元」、「關係較淺的親戚或小朋友，只給日幣1,000元而已」。

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獨特的壓歲錢，以遊戲進行更有趣！

另外，也有人分享自己家裏獨特的包壓歲錢方式，他們家的「錢」是以爬格子圖（鬼腳圖）或是玩小遊戲的方式來決定誰能領到多少壓歲錢，金額從日幣1,000～10,000元不等，這樣的方式很看個人造化，也許哥哥姐姐領得比弟弟妹妹還少的情況，幫過年增添不少歡樂氣氛。此外，也有人表示，自己爸媽是以學校成績單，或是幫忙做家事的量來衡量要給多少壓歲錢。

台灣比較流行的包法，必較類似自己長輩們講好，幾個晚輩對應到的金額一樣就好，不多給也不多拿的概念。看完後你是否也對於今年壓歲錢要包多少心裏有個底呢？不少台灣網友在看完日本人的壓歲錢包法後，都表示很羨慕，只有華人社會讓討吉利的壓歲錢走味，變成長輩爭面子、比拼金額的戰場。而這樣的風氣，也在無形之中變成另一種過年壓力。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：日本壓歲錢僅包700台幣，幫孩子討吉利，而非「愛面子」比較誰給的多！】