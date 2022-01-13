農曆新年｜陳易希推出加密幣電子利是：家長宜早讓小朋友理解投資

農曆新年又是小朋友收利是的時間！銀行紛紛推出新鈔應市，「星之子」陳易希則有新搞作。他大爆在小學時已不願把利是錢「上繳」父母，反而動動腦筋做小發明轉手做生意，更曾製作追星燈牌。從小已有「生財」觀念的陳易希，在農曆新年在手機應用程式中推出加密幣利是，除了可以作為投資增值之外，小朋友更可以在家品店購物。

攝：黃寶瑩，部分圖片由受訪者提供



「星之子」陳易希現時為科創公司Bull.B Tech的創辦人，早前推出了一個結合聊天功能和購買加密幣功能的手機應用程式「TALK+」。程式目前支援數十種加密幣買賣，而趁著農曆新年更推出電子派利是功能，可以用帳戶錢包中的加密幣存款包利是給朋友及小朋友。而加密幣不只能用作投資增值，TALK+現時和實惠合作，可以支援十多種加密幣支付購物。他亦透露未來會有更多商戶接受加密幣消費。

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陳易希認為，父母早讓小朋友接觸加密幣或投資的概念亦無不可，「因為世界就係咁運行緊」，而且他相信加密幣和區塊鏈都是小朋友未來必定會接觸的事物。「好似手機同科技咁，大人就要學，但小朋友一出世已被科技包圍，家長就算收埋，佢哋都會識。」因此，他認為父母不用對有關金錢、加密幣等資訊隱藏。

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小學時開始做發明小生意

陳易希分享，在小學三、四年級時已擁有自己的利是錢，當時他已十分喜歡發明，不時賣出小發明給同學來賺零用錢。他說當時當然都有買玩具的念頭，但之後他發現金錢可以購買零件和材料，加工升級再變成有用的發明，萌生了小生意的開端。他更透露，中學時期他已經為同學製作追星的燈牌。

到了大學時期，他亦和不少同輩一樣開始研究股票和各種投資，不過亦交了些「學費」。8年前，他接觸了加密貨幣，認為很有前景，一直有加深認識和投資。