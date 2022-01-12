農曆新年｜中醫、營養師不建議兒童食8款賀年食物　致便秘生口瘡

還有不到一個月便是農曆新年，不少家庭都會跟從傳統習俗在新年期間擺放存盒，內裏裝滿糖果，當中的瓜子、朱古力、糖果等賀年食品，資深營養師李杏榆（ Annie ）指出傳統全盒中的白糖漬製小食，糖分高並有防腐劑。註冊中醫師媽媽謝嘉雯也指出炸角仔、蛋散等煎炸食物也影響健康，建議家長注意當中進食宜忌，並推介兩款湯水及穴位按摩，以作消滯健脾之用。



全盒原本稱作「攢盒」，有拼湊、聚合的意思。而「攢」音同「全」，所以後來約定俗成變成「全盒」，又有十全十美之意。

按圖即睇8款不建議兒童吃過量賀年盒食物:

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少食多滋味、多食壞肚皮

中醫媽媽謝嘉雯表示，小朋友不免會吃巧克力糖果，她說:「甜食屬於甘味，過食容易讓人產生痰濕，影響消化，亦易增加熱量，導致肥胖。 傳統賀年小食，如炸油角、笑口棗、蛋散等則屬煎炸燥熱之物，多食易上火，出現口瘡﹑大便不暢。」

新年取糖果也是小朋友期待的拜年活動之一，中醫謝嘉雯表示如果完全禁止小朋友進食不免掃興，她建議：「宜與小朋友協議，每次只可拿 3-5件，不能一次過吃掉，可拿下糖果後，留一些回家吃，那可避免一次過進食過量，又應節。至於不少媽家長喜歡的全盒食物，謝醫師說:「瓜子都易滯，但瓜子有潤腸功效，吃10粒8粒也沒大礙。」

糕點易致消化不良

另外，傳統糕點，如蘿蔔糕、馬蹄糕、年糕等，也是過年必吃食物，謝醫師指：「這些糕點多用沾米粉、糯米粉製作，質地粘膩，多吃易引起消化不良。建議大家烹調時用蒸的方法，減少油膩感，亦可以放於兩餐之間，當下午茶來吃。如果怕嘴饞會忍不住進食過量，那午餐或晚餐可減少份量，令到全天飲食份量不會超標。」除此，新年期間，多吃水果，除了增加纖維量，促進腸蠕動，亦有助增加津液，預防熱氣上火。」

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中醫推介健康吉祥意頭足理想全盒

其實，只要巧妙轉換其他健康零食，大家既可於新年食得安心，又不失吉祥意頭。謝醫師提到《本草綱目》記載：「杏，心之果，能健心、暢通腸道」。她說：「中醫認為，杏性甘味酸，可潤肺定喘，生津止渴。杏脯乾含有豐富的纖維和維生素A，有益於消化系統和眼睛健康。中醫以乾燥的龍眼果肉入藥，稱作桂圓。桂圓性溫、味甘，具有益脾補虛、養血安神的功效，而且味道可口，甜而不膩。」

其次，中醫認為棗味甘性溫，能補氣健脾、養血安神，「棗有大棗、小棗之分，成熟大棗色澤通紅、甘溫質柔。食用大棗以新疆聞名，因新彊日照時間長，溫差大等獨特的地理氣候，因此出產的大棗體積較大而味道亦較其他產地的大棗甜。」

謝嘉雯中醫師認為只要巧妙轉換其他健康零食，大家既可於新年食得安心，又不失吉祥意頭。

紫薯除具有普通紅薯的營養價值，還能益氣補虛、健脾胃。紫薯還含有豐富的花青素；花青素有很強的抗氧化作用，有助修復受損細胞和抗氧化，延緩衰老。如果家裡有食物風乾機，可以自製紫薯片；或是選購一些不經油炸的紫薯片，吃時香脆可口又沒有油膩感。

開心果含有豐富的油酸，有益於心血管健康。開心果的紫紅色果衣中含有豐富的原花青素，果肉則含豐富的葉黃素和玉米黃素，有助延緩眼睛退化，在這個電子產品充斥的年代，有助保護大人和小朋友的眼睛健康。家長宜選購原味的開心果， 每次食用份量不超過10-15粒為宜。

最後，謝醫師建設大家新年期間，多吃水果，除了增加纖維量，促進腸蠕動，亦有助增加津液，預防熱氣上火。

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營養師：傳統「八甜」糖分高

資深營養師李杏榆指出傳統全盒中的「八甜」是以白糖漬製的小食，除了糖分高，還會有防腐劑。十粒糖蓮子 (約30克) 已經有近20克的糖 (4茶匙)。而瓜子雖然相對較低熱量，但黑瓜子高鈉，紅瓜子會添加色素和乳化劑。她建議可用較少添加成分的白瓜子(即南瓜子)代替傳統瓜子，相對較為健康。南瓜子有豐富礦物質，包括錳、鎂、磷、銅、鋅等，有助提升身體免疫力。

Annie建議的健康全盒包括有杏仁（左）、藍莓乾（左上）、南瓜子（中）、合桃（下）及紅莓乾（右）。

李杏榆指出若果想加點微甜的小食，建議可選擇無添加的藍莓乾和紅莓乾。「兩種乾果都含有維他命C和A，以及花青素，有抗氧化、保護眼睛的作用。她認為小朋友享用全盒小食時，最重要是適可宜止，父母應限制小朋友每次吃小食的份量，傳統賀年甜點可以吃一兩粒，果仁乾果可吃十多粒。飯前亦不宜吃全盒小食，以免影響正餐胃口和吸收。」

***以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。

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