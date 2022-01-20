年廿八洗邋遢｜家務助理教大掃除必洗4大黑點　疫情下必清潔呢度

年廿八，洗邋遢！等待年廿八才來做家居清潔就未免太遲了，由現在起逐步清潔家中「難搞」的污跡，我們請來專業家務助理教路，教大家如何營造一個清爽潔淨的家居，新年時迎接親友到訪吧！



過了一整年，是時間把家居來一次徹底清潔。但有一些位置拆洗麻煩，甚至不太清楚清洗的程序，可以如何處理呢？家務助理公司家務幫解說了一些普遍讓媽媽感到難處理的地方，提供貼士讓大家也能輕鬆潔淨。

(photo-ac)

拆洗抽油煙機

在清潔之前，先準備白醋和梳打粉的萬用清潔劑1：3大匙梳打粉、500毫升白醋，再以1:2的比例加入暖水，廚房最污糟的位置就是抽油煙機、爐頭和爐頭附近的位置，尤其喜愛製作煎炸食物的家庭，更是骯髒！家務幫建議，最好每月清潔一次，尤需清潔容易積聚油垢的扇葉。

拆洗抽氣扇

浴室內，抽氣扇是比較難清潔的地方。建議先看看抽氣是否能拆除，能拆除的才能拆下來清潔。很多人都說，在清潔後再安裝上去，抽氣扇就變壞，不能動了。家務幫建議在安裝的時候必須要留意扇葉上的半月形凹位，謹慎安裝就不會變壞了。

對付廚廁發霉位

在浴室的洗手盆或是浴缸邊位，防水玻璃膠上易生霉跡，這些位置又黑又難以擦走，影響外觀之餘，細菌還會愈生愈多，令人十分困擾。家務幫表示，可以做用沾滿漂白水的棉花敷在發霉位置上等待10至15分鐘，之後抹走，再過一次清水，就能解決霉跡。

抹窗要小心。(Photo-ac）

安全抹窗

一般香港家居都是鋁窗，鋁窗靠近戶外容易積塵，也很少人在日常清潔中留意鋁窗潔淨度，長年不清理引致鋁窗變黃。

其實日常洗鋁窗窗框很簡單，只需要準備1桶水，加入1匙洗潔精，攪拌後，以抹布沾上洗潔精水便能抹窗框，不需要特別的清潔劑。 若有些污漬已侵蝕到鋁窗框之中，可使用200號或以下的水磨砂紙。水磨砂紙質感較為幼細適用於金屬面，只要把水砂紙濕水後在窗框的污漬上打磨，就能磨走污漬。

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在疫情期間聘用家務助理特別注意

近日社區仍有疫症傳播，如家庭需要聘家務助理上門清潔，需了解每位家務助理的外遊記錄，確保過去14天沒有外遊，並會在服務期間帶上口罩和工作前更換一套新衣服。

另外，在疫情期間衛生更為重要。廚房也是家中最多細菌的地方。當中以砧板、洗碗用的海綿、鋅盆及雪櫃把手的藏菌量較高的地方，所以大掃除時更加需要重點清潔！