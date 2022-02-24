收納｜12款執屋神器好睇不好用？有款很常見　被評使用麻煩兼很醜

市面上有很多看起來很有創意，就連示意圖也拍得很理想，但卻一點都不實用的收納用品。拜託不要在那些賣家騙了，他們只會睜眼說瞎話告訴你回購率很高。底下的好評是真是假都不知道。還是先請你在購買前，先想想如果是自己使用，要放那些東西？會不會放不下？有哪些步驟？會不會很麻煩？這裏就提供幾項很「伏」的收納用品，希望能幫助大家避免踩雷。



收納用品款式多樣，但有blogger就覺得以下12款並不實用：（按圖了解）

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1. 抽屜隔板

這個真的超級常見，不論是伸縮的也好，可以自己剪短的也好，通通比不上抽屜收納盒，如果要幫物品搬家，要把東西全部從格子裏挖出來，而且會放抽屜的童常都是小東西，會很難挖。如果換作是抽屜收納盒，就沒有要挖出來的問題了。另外，可剪裁的抽屜隔板，也很可能就差那零點幾厘米，或因為材質太軟，被格子裏的物品擠到，倒置彎曲，很醜。

2. 圍巾架

多個洞排列，如果全部都掛了東西，那一點都不好拿取，會卡卡的，而且兩邊重心一定要平衡，不然衣架會搖搖欲墜。

3. 隱藏式抽屜

其實只要是黏貼式的，都要有心理準備，會不會用久了就掉了，還有因為材質是塑膠，因此也要考慮到抽屜會不會卡卡的，賣家在拍產品影片的時候，也有可能手故意偷偷往上推，讓大家以為很順，當然，也是有可能找到真的很好用的產品

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4. 斜口上掀式收納箱

如果真心要購買，就還是建議買比較淺的，但如果裝的東西體積比較大，那就無妨了，主要是要避免拿後面和底下的東西要挖，但...買這個不如買抽屜櫃?抽屜櫃是好東西。

5. 收納鐵桶

了不起當垃圾桶吧?喔對了，其實根本不需要花錢，去買乖乖就好了。因為是圓形，所以也不好收納，會留很多空隙，如果物品全部雜七雜八都丟到裏面，這並不是好的整理方式(好吧玩具可以這樣放)，除非只是要統一房間風格當裝飾兼收納。一個至少要500元，還是買乖乖桶就好，裏面還有糖果+(´^ω^`)+

6. 襪子收納盒

另外也有在賣內褲收納盒，但畢竟內褲比較容易折好又散開，而且每個人的折法都不一樣，這裏就不贅述了。襪子有厚有薄，從隱形襪到長襪到毛巾底，格子大小不一定剛剛好，還要看個人折法，有些折法是亂丟都不會散開的，那要格子幹嘛?就買個空盒子，全部丟進去就好。當然還是要看個人需要，這裏只是假設正常狀況。

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7. 旋轉式書櫃

簡單一句話，書放太多根本轉不動。

8. 多層褲架

這跟上面的圍巾架有點類似，掛太多都不好拿。

9. 落地毛巾架

毛巾一抽，就會往自己身上倒，要慢慢抽，但就很不方便(收納品就是要方便阿)。

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10. 塑膠袋收納盒

還是垃圾減量就好，盡量不要用塑膠袋。網路上的照片都拍得很漂亮，但人一忙，就沒有時間把塑膠袋折好，最後收納盒就只是垃圾而已。

11. 自己折塑膠鞋盒

材質很軟，很廉價，一點都不牢固，蓋子的卡榫也容易爛掉...對，爛掉。但如果是要放很少穿的鞋子就是節省空間的好方法。(很少穿的還是考慮斷捨離)

12. 電線固定器

這個勉強算是收納吧?

跟隱藏式抽屜類似，黏一陣子就掉了，一樣是便宜貨。但老實說這產品很有創意。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：冒煙巧克力冰淇淋，原文：最雷的收納用品 千萬不要手殘購】