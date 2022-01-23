新年將至，又到了一年一度的大掃除，家中的衣物經過一年的努力過後，又再回到「珠穆朗瑪峰」的狀態，只要稍有不慎拉錯衣服，便會造成大型的「雪崩」，把你淹沒在衣服之下。此時此刻，你需要的不是更多的衣櫃，而是學會和自己的衣服斷捨離！



《螢之光》劇照

看到家中的衣物以至雜物堆積如山時，總有一時的衝動想把它們都丟掉，偏偏每次實行起來，左思右想過後還是原封不動地把它們放回衣櫃。結果衣服越來越多，甚至變成了一個令你頭痛的問題。如果不想自己有一天被跌下來的衣服淹沒，就快看看以下5大法則助你快速衣物斷捨離！

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首先，把家中的衣物都搬出來，看看自己到底有多少東西，或許你會被面前數量驚人的衣服嚇倒！但別害怕一件一件來，記著揀衫如揀人憑直覺用3秒時間問問自己，面前這件衣服還有沒有心動的感覺，若然熱情不再就別猶豫，請丟掉它吧！還有那些超過1年或以上都沒穿過的、狀態不好的衣服也是丟掉的首選。

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無論是衣物、生活還是感情，新的一年就讓我們都為自己進行一場斷捨離，或許在你立下決心把它們都割捨後，會發現與別不同的開朗心境。別再為自己找藉口，把整理的事拖了又拖，就好像平常做事也愛拖延一樣，鼓氣勇氣動身，才能讓自己有新的開始！

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2021年定下的目標，有多少能夠達成？踏入2022年，你還會繼續定目標？還是已經全面放棄了？「齋講唔做」或「遲啲先啦」往往都是拖延症患者的特徴。很多人都直覺地以為拖延症是因為懶惰，包括拖延症患者本身可能都會自認懶。然而，拖延原因往往因項目而異，舉例母親大人叫你洗碗，你拖延不去的確可能因為懶，又或者叛逆心理作崇，就是不愛聽媽媽指揮。要「藥到病除」，必先找出拖延症原因！《開罐Opener》搜羅了8招實用招數去戰勝拖延症，希望你2022年可以重新做人！

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