廚房收納法｜碗筷調味料要放在同一區？日本專家分享5大整理原則

很多人家中的廚房空間小、東西又多、但又要一次過容納所有乾濕物品，可算是家中最難收納的空間。其實要整理好廚房，不一定只靠斷捨離或者擴大空間，其實只要花點小技巧，就能將問題迎刃而解。



以下5個由日本家居整理專家古堅純子提出的「廚房整理原則」，就可以令廚房變得整齊乾淨，在使用上也更加方便。

5大實用廚房收納法（點擊看清！👇👇👇）

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#1. 物品分類

收納的第一步當然是要整理原有物品，首先，你可以將廚房內雪櫃、廚櫃裡的過期用品扔掉，然後再於餘下的物品及用具中，分為每天都會用到的愛用或必需品、不時會用到的備用品，以及幾乎不會用到的「雞肋」。分類過後，你會發現廚房中真正需要的東西，其實比想像中還少。一系列的雞肋廚具或用品更可以轉贈有需要的親友。

#2. 「廚房三條線」：火線、水線、作業線

古堅純子建議將廚房空間分成三區：鋅盤及流水台的「水線」、爐灶的「火線」、整理食物的「作業線」；即是將每區所需的物品分開擺放，鍋、鏟、爐都放置在「火線」；洗潔精、砧板、菜刀、瀝水籃、碗盤等需要用水清洗的器具都屬「水線」，而整理食物的「作業線」則最好保持檯面清空，只需要放砧板、膠手套、食物袋及廚房紙等就可以。

#3. 同時用到的物品應放在同一個區域

許多人在收納的時候，都認為應將同類物品放置在同一區域，但其實反而應該以實用性、實際操作作考量，經常一起使用的物品應放在鄰近區域，整體動作才會順手、方便。例如在吃燕麥早餐時，要到不同的櫃子拿出燕麥、碗子、湯匙、牛奶，可能要來回數次才完成，但如果可以從同一個櫥櫃裡拿取燕麥、碗子、湯匙，然後去雪櫃拿牛奶，就一次過完成早餐的準備，方便很多。

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#4. 需要的東西都能隨手拿到

在烹飪及處理食物過程中，料理區距離雪櫃、垃圾桶愈近愈好，而經常會用到的用具如碗筷、調味料等，也最好能隨手取得。有些廚房的面積較大，若空間許可，不妨買個小型推車或移動式矮櫃，擺放最常用的料理物品。

#5. 留意「黃金收納區」的使用

「黃金收納區」指的是使用者不必彎腰或搬椅子，就能馬上拿到物品的區域；通常是使用者手往上、下伸展，或轉身可觸及的距離。由於黃金收納區空間有限，因此應顧及家人使用習慣，並盡量擺放使用頻率最高的物品，例如全家人都會用到的水杯、零食櫃，或是每天早晚用餐時都需要的筷子、湯匙、隔熱墊等，目的是讓所有使用者，都可以輕易的將用後的物品在清洗後放回原位。

古堅純子表示，收納包括四個重要元素：提高所有物品的使用率、縮短動作發生點到收納位置的距離、把握黃金動線、使用容易開取的收納工具。這四個收納重點不限於廚房，同時適用於家中其他空間，各位以後在收納整理時，都可多加留意。

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