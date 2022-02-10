童裝減價｜5網店推春季優惠　GAP全網6折Uniqlo緊身褲低至$19

立春過後，天氣開始回暖，家長又是時候為子女買新衣換季。不少時裝品牌陸續推出網上購物優惠，如GAP正價貨品6折、Uniqlo更有HEATTECH緊身褲低至19元，以下推介5間童裝網店，媽媽們可趁現時居家抗疫期間，足不出戶掃平貨！



GAP 所有正價貨品6折

美國品牌GAP的童裝款式多又易襯，即使品牌在港的實體店已全線結業，但其香港網店仍不時推出減價優惠，故一直深受家長歡迎。網店現時進行「春季煥新」優惠，所有正價貨品6折，包括各款新品及與迪士尼等品牌的聯乘系列，部份減價貨品更享折上折優惠！單筆訂單購物滿800元，即享免郵服務。

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Uniqlo 長袖衣物$39起 HEATTECH緊身褲低至$19

Uniqlo童裝質料好而且耐穿，是另一受到本港家長歡迎品牌。網店現時進行春夏商品優惠，多款長袖衣物減至$39，包括法蘭絨格紋連身裙、圓領T裇；保暖衣物亦減至$59，如長絨 Fleece 搖粒絨拉鏈外套、燈芯絨裹裙褲、牛仔束腳褲，其中HEATTECH 緊身褲更低至$19！客人以單一配送方式購物滿$250，即可免去運費，而到門市自取亦可享1件免運費。

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Cotton On 買一件第二件半價

Cotton On網店目前推出限時優惠，指定童裝買第二件可享半價優惠，包括長袖衛衣、短褲、家居休閒褲。多款短袖T裇更可自選組合購買，$140兩件。客人購物滿300元即可享免費送貨上門，不足300元即需額外支付40元運費。

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馬莎 買滿$988即減$168

英國馬莎的童裝一向款式多而且價格相宜，不論休閒、上學，還是正式場合都可打造出心水造型，其網上商店目前正舉行限時優惠，顧客全單買滿$688即減$88、買滿$988更減$168，相當於近82折。而全單滿$500亦可減免運費，送貨上門。

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Bossini 買滿$688再享88折

Bossini網店的童裝款式相當齊全，購物滿$350即減免運費，直送上門。網店現正進行新春優惠，全單買滿$688可享有88折優惠，購買指定外套時輸入優惠碼「Happy2022」可另減$50，買滿$500亦可獲贈環保袋乙個。另外會員可額外享有全店9折優惠，首次網上購物的會員亦可再減$20。

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