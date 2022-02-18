家居意外｜2歲小孩血液呈酸性、心臟燒破一洞離世　只因誤吞這物

撰文：媽媽寶寶
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孩子誤食在國內外時常發生，每當又出現一名孩子因此不幸離世，都會因此感到非常遺憾。希望照顧者都可以心生警惕，不要讓類似的悲劇不斷重演，電池、藥品等危險物品，不要再放置在孩子拿得到的地方！

孩子因誤食喪命的事故，往往不分國、內外，每隔一段時間就會發生，我們除了感到遺憾外，也務必將這樣的危險記在心裏，並在日常中，隨手將孩子容易誤食的物品收好。

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先是大喘、渾身無力，男童送醫後開始大出血

根據《太陽報》報道，事發在去年的平安夜，當晚男童的母親依照往常，正將他抱到床上去蓋好棉被準備哄睡時，卻發現兒子開始異常的大口喘氣，並且全身癱軟一點力氣都沒有，仔細聽還能聽到胸口發出奇怪聲響。

當晚，男童的父母馬上將孩子送往急診室，送醫後的男童，雖然一度找回呼吸的步調，但胸口卻開始大量內出血，媽媽回憶起當時仍感到非常心痛，她表示當時完全無法理解，為什麼好好的孩子，卻在一夜之間躺在醫院，地板還全是兒子的血⋯⋯

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轉院手術，赫然發現食道卡電池

由於怎樣都檢查不出病因，眼看男童情況越來越危急，醫院只好再幫他轉到更大的醫院診治。接手的外科醫師在檢查後發現，男童的血液變成酸性，無法凝結，緊急進入開刀房進行了長達12個小時的手術。

最後，他們終於發現讓男童命在旦夕的物品：鈕扣電池。也因為血液變酸，導致男童的心臟被燒出一個洞，醫師向夫妻宣告，孩子若挺過這關，也將終身需要靠機器活著。

聽聞夫妻倆再也忍不住抱頭痛哭，在多方的考量下，他們決定放手讓孩子離開。回到家後，男童媽媽在他的一隻猴子絨毛玩偶發現，原本該有3顆鈕扣電池，但現在卻少了1顆。

男童誤食鈕扣電池。照片為示意圖。（GettyImages）

現在這對父母正發起修法請願，要求幼兒玩具禁止使用鈕扣電池，因為它們無處不在，如：玩具、發出聲音的聖誕卡、鞋子、電動牙刷或裝飾品⋯⋯裏，而正是這個看似不起眼的鈕扣電池，卻能輕易的奪走孩子的生命。因此，別再讓孩子有任何誤食到它的機會，永遠記得將它們收好！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2歲娃心臟燒破一洞、血液呈酸性，全因誤吞「這一物」！

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