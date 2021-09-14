有圖｜2歲男童眼內取出6條活蟲！與寵物有關　做足2事保人寵健康

以前人總認為寵物與孩子需要保持適當的距離，也曾聽聞過有人因為要迎接寶寶的出生，將毛孩子送養，但越來越多人相信，當孩子與毛孩一同成長，可以在無形之中讓孩子學習尊重與愛護另一個生命，且視毛孩為家中一員，不可任意分割，不過毛孩與孩子間的距離，究竟該如何拿捏才恰當，也是值得討論的議題。



東方線蟲入侵孩子眼睛，醫生：與寵物過度親密有關

根據平面媒體報導，中國湖北有一名兩歲的男童，近日因眼部不適，左眼分泌物明顯變多，起初爸媽以為是一般的眼部發炎，但情況不見好轉，因此赴醫院看診，醫生檢查後驚訝發現，男童的眼中竟然有數隻白色的蟲在蠕動！

中國湖北有一名兩歲的男童，近日因眼部不適，因此赴醫院看診，醫生檢查後驚訝發現，男童的眼中竟然有數隻白色的蟲在蠕動！（媽媽寶寶提供）

男童的上眼皮與眼球之間深處（上穹窿結膜處），發現了蠕動的頭，醫生緊急用顯微鉗取出了共計6隻活蟲。醫生表示，該蟲為「結膜吸吮線蟲」，蟲體長約1厘米左右，顏色為乳白色、半透明狀。通過詢問孩子的生活起居，醫生認為孩子眼中的結膜吸吮線蟲，是因與家中寵物過度親密或摸了貓狗後，未確實洗手就揉眼睛所致。

．結膜吸吮線蟲

罕見的寄生蟲，感染以夏、秋季為多，通常寄生在眼睛的結膜囊內，靠吸吮眼睛的分泌物和眼淚為生。主要的中間宿主和傳播媒介為果蠅，傳染源則是感染有結膜吮吸線蟲的貓狗等寵物。



接觸玩寵物後一定要洗手、定期幫家中寵物驅蟲

家長千萬別小看這一隻小小的線蟲，醫生指出一旦進入人的眼睛中，會引起異物感、刺癢、刺痛、眼內分泌物變多等不適症狀，若不及時治療，易引起角膜潰瘍，直接影響視力，更嚴重還會有失明的風險！

由於該病是一種人類與動物的共患寄生蟲病，並且常見於小孩子身上。醫生提醒家裡有養毛孩的爸爸媽媽，一定要提醒孩子與家中寵物互動完後記得洗手、不揉眼，也要記得定期為寵物驅蟲。如此，毛孩與孩子才能更安全與快樂地生活在一起！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2歲男童眼內取出6隻活蟲！醫師：與飼養寵物有關，切記定期幫寵物驅蟲，接觸後一定要洗手！】