Omicron｜同為確診　大人小孩徵狀大不同　兒童身上有這2反應居多

近期在台灣的Omicron變異株的感染鏈中牽涉大量幼童，各界關心幼童感染Omicron，與成人的症狀差異。台灣中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在2月11日公佈基因定序同時說明，在症狀部分，12歲以下幼童染Omicron症狀以發燒居多，與成人多為喉嚨症狀不同。
台灣上周沒有本土的中重度個案，目前僅有早前的70歲女性為中重度病患。分析1月累積至今的672例本土個案中，近期0~9歲的確診者持續增加，無症狀比例也相當多。喉嚨症狀與咳嗽各佔一半，屬於這一波常見症狀。其次為發燒、流鼻水。不過最多的仍是20~40歲，上周無症狀者新增較多，其他人以喉嚨症狀較多，其次為流鼻水等症狀。
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比較82例的12歲以下兒童，590例成人，發現無症狀比例中，成人43%、兒童34%，差異相近；然輕症佔66%。性別部分，男童感染者較女童多一點，與成人的性別分別相反，可能是因這幾波群聚女性居多的關係。
羅一鈞表示，54名有症狀的幼童中，前2名症狀見為發燒與咳嗽，其中發燒佔63%，相較成年人與青少年為20%，發燒的比例特別高，因此兒童的主要症狀以發燒居多，其次為咳嗽。
不過成人與青少年常有喉嚨症狀，兒童身上幾乎看不到，可能與兒童不擅長描述自己的症狀有關。兒童應該也不會描述嗅味覺異常、肌肉痠痛與發冷，因此這3項症狀掛零。羅一鈞提醒，兒童最常有的症狀是發燒與咳嗽，提供給家長與醫師參考。
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