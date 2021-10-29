9歲男孩睇網絡影片睇出禍　試玩「吞磁珠」挑戰　終要這樣才保命…

家長都應留意小朋友在網絡世界接收的資訊，以免發生憾事。英國一名九歲男童因肚劇痛及不停嘔吐，由家人將他送院就醫。經醫生診斷後，發現其腸道有異物堵塞。細問之下，才得知原來他見到網上流傳的「吞磁珠」抖音挑戰，故此有樣學樣。最終醫生緊急為他搶救，經過4小時的手術後，醫生為他切除了長達30厘米大腸，才得以保住性命。



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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文【家長注意】9歲仔玩抖音挑戰吞強力磁珠 做手術切大腸保命】

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