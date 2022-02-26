提早放暑假｜3大網站免費下載紙樣素材　親子在家齊齊DIY手工玩具

近日疫情大爆發，政府宣布因應疫情將原來7、8月放暑假，提早於3、4月放。但小朋友又要留在家中抗疫，不能外出「放電」，定必悶得發瘋！今次推介一些在家可以DIY的手工玩具，讓小朋友可以安坐家中都能夠「放電」！



卡通人物方塊

小朋友喜歡玩角色扮演，這些卡通人物方塊製作非常簡單，只需要下載並列印圖樣，然後按照圖樣摺並塗上膠水即可。Cubeecraft這個網站有許多不同卡通人物角色的方塊紙樣，爸爸媽媽可以和孩子一起參與製作。

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摺紙公仔

Canon旗下的creativepark亦有大量紙樣供大家下載，程度由淺到深，除了有簡單剪紙製成的釣魚遊戲，更能夠製作踢足球、射籃遊戲，不過比較複雜，爸爸媽媽記得幫手！

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ABCkids 這個網站有各式各樣的圖樣，可以讓小朋友輕鬆將紙張及廁紙筒攝成各種可愛的動物、公仔或物品。

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