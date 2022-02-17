免費網上圖書｜疫情下圖書館關閉　3大平台提供過萬中英文電子書

第五波疫情幾何級上升，小朋友已經很多個月無法回到校園上課，公共圖書館亦閉館已久。家長想外出購買書籍讓小朋友在閒時閱讀，又怕外出染疫。其實爸爸媽媽可以透過免費應用程式借閱電子書，讓小朋友在家中都可以培養閱讀習慣。



香港公共圖書館－HyRead3

香港公共圖書館提供免費應用程式，讓大家可以用公共圖書借閱電子書，兒童童書種類非常多，使用方法亦非常簡單。應用程式將所有書籍分類，媽媽可以按照需要選擇書籍，小朋友可以在「親子童書」的區域找到適合小朋友的童書，亦有「漫畫繪本」讓小朋友閱讀。即睇詳細使用方法：

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Free-Ebook.net

Free-Ebook.net 是個免費英文電子書網站，書籍更新的速度快，支援多種形式的原版英文圖書。當中包括兒童經典小說，可以讓小朋友透過閱讀學習英文。註冊成會員後每個月可以免費下載5本書，裏面還有有聲讀物，網頁內還提供播放器可以直接播放不需下載。不過英文小說程度比較深，適合年紀比較大或擅長英文的小朋友觀看。

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🔼🔼🔼不同年級工作紙👉🏻👉🏻👉🏻小一小二數學工作紙 針對單雙位加減、時鐘及文字題運用👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

香港閱讀城

香港閱讀城的網頁內亦有不少書籍，程度由學前教育到中六都有其中部分書籍為免費電子書，，不過免費電子書種類並不算多，當中大部分都適合學前教育及幼稚園學生，爸爸媽媽可以按程度選擇。

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👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻係屋企上網課嘅同時都可以繼續學習！即睇：免費教材｜2大學習網站推STEAM測驗、工作紙 玩小遊戲睇故事書👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

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