確診菲傭可獲工會$200美元援助　僱主憂變相鼓勵菲傭染病出雙糧

本港第五波疫情下，不少外傭也受到感染需要隔離，菲律賓海外勞工辦公室Philippine Overseas Labor Office（OWWA Hong Kong）早前宣布，只要是其會員的菲傭，有確診證明文件，即可透過網上填表的方式，申請一筆約二百美金的現金援助。
僱主擔心有關措施造成反效果
目前外傭染疫即使要進入隔離營，期間完全沒法提供任何服務，但僱主仍要出糧！香港僱傭公會表示，只要外傭已累積病假，僱主便需要支付外傭的有薪病假薪金，也即是俗稱的「五分之四糧」。
🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻外傭染疫留家隔離無法工作 只要符合一條件僱主需支付5分之4薪金👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼
而是次公會的確診現金援助，正正彌補了那「五分之一」的缺失，僱主擔心因而成為誘因，令菲傭降低防疫意識，抱著「反正中咗可以唔使做，仲收足錢」的心態工作，憂慮有菲傭以健康換取休假和金錢，令該措施造成反效果，隨時亦影響僱主及家人健康。
僱主只需作提醒即可
由於該補貼不需僱主幫忙提供任何文件，外傭自行上載文件向相關機構申辦。目前暫未知該計劃會何時截止，有僱主亦指其外傭確診後已上載文件，但至今未有消息可以領取相關的資助，亦未聽聞有外傭成功領取。
🔼🔼🔼外傭來港放寬到檢疫酒店隔離，即睇有邊間可以預約：3月1日起來港外傭可於檢疫酒店接受強檢 一文睇清第七輪酒店名單🔼🔼🔼
疫情下外傭留家製作甜品蛋糕生日飯 僱主開心曬圖：苦中一點甜外傭隔離酒店2022 | 一文睇清最新外傭檢疫酒店名單及預訂詳情政府周末針對外傭聚集地執法 2日向外傭發出9張告票涉違反限聚令外傭染疫留家隔離無法工作 只要符合一條件僱主需支付5分之4薪金