確診菲傭可獲工會$200美元援助　僱主憂變相鼓勵菲傭染病出雙糧

本港第五波疫情下，不少外傭也受到感染需要隔離，菲律賓海外勞工辦公室Philippine Overseas Labor Office（OWWA Hong Kong）早前宣布，只要是其會員的菲傭，有確診證明文件，即可透過網上填表的方式，申請一筆約二百美金的現金援助。



僱主擔心有關措施造成反效果

目前外傭染疫即使要進入隔離營，期間完全沒法提供任何服務，但僱主仍要出糧！香港僱傭公會表示，只要外傭已累積病假，僱主便需要支付外傭的有薪病假薪金，也即是俗稱的「五分之四糧」。

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（OWWA Hong Kong Facebook 截圖）

而是次公會的確診現金援助，正正彌補了那「五分之一」的缺失，僱主擔心因而成為誘因，令菲傭降低防疫意識，抱著「反正中咗可以唔使做，仲收足錢」的心態工作，憂慮有菲傭以健康換取休假和金錢，令該措施造成反效果，隨時亦影響僱主及家人健康。

僱主只需作提醒即可

由於該補貼不需僱主幫忙提供任何文件，外傭自行上載文件向相關機構申辦。目前暫未知該計劃會何時截止，有僱主亦指其外傭確診後已上載文件，但至今未有消息可以領取相關的資助，亦未聽聞有外傭成功領取。

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