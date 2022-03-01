疫情下外傭留家製作甜品蛋糕生日飯　僱主開心曬圖：苦中一點甜

第五波疫情持續嚴峻，昨（27日）新增32,359宗確診，衞生防護中心指染疫人數仍處於上升趨勢，預料個案短期內仍會持續增加，相信疫情仍未見頂。不少家庭也選擇居家抗疫，寧願自己下廚製作，減少外出用餐。有多名僱主集體在網上社交平台分享，家中外傭姐姐在疫情之下，花足心思製作精美蛋糕、甜品、家鄉美食及多個巧手菜式，甚至有外傭見到少主困在家中很悶，開班教少主邊玩邊學製作麵包，令眾僱主笑逐顏開。

(所有照片由受訪者授權刊登)



僱主蘇小姐一家四口，14年前聘用廚藝了得的印傭，她向記者分享與外傭的相處日常，「佢好乖，對老人家同小朋友都好好，佢20幾歲時來我家，肯學肯做，我有時會畀食譜佢，有時佢自己發揮，係疫情之下嘅苦中一點甜。不過我想話佢好有心，值得一讚!」

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蘇小姐指出，其印傭自疫情以來，一直都自動自覺居家抗疫，她說：「上兩星期政府呼籲僱主叫工人星期日盡量唔好放假外出，我都未講完，佢話唔出啦！佢已經兩個星期日無出去。平時我畀咩佢都煮得好好味，如果要禁足，我都唔擔心，佢知疫情嚴峻，所以佢都有準備。初期佢會問煮我咩餸，我話依個係你責任，我唔會理，有時我真係想食某啲餸，我會主動同佢講，所以一向都係佢自己準備食材。」

由於蘇小姐的兩個女兒已經長大，亦都已經出國留學，所以蘇小姐的朋友都期待可以續聘其印傭，她說：「我好多朋友排隊等佢，有時我星期日有朋友嚟食飯，我姐姐都肯主動唔放假（當然我有補錢畀佢），佢絕無黑面，所以我啲朋友都好喜歡佢。」

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熱辣辣菠蘿包出爐

另一僱主葉小姐的外傭向來煮得一手好餸，近日更喜歡整麵包，葉小姐說：「我同姐姐講，你煮嘢食咁叻，唔知識唔識整包呢，姐姐話佢只係識整香蕉蛋糕，結果整咗麻糬芝士波波、朱古力蛋糕、仲有菠蘿包，賣相一般，但超好味，而家仲有熱辣辣菠蘿包食，真係好好幸福！最近仲會同我仔一齊玩煮嘢食。」

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烹飪班學有所成

另一位僱主郭太的菲傭最近上了烹飪班，學整了不少甜品。

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情人節菜式連場地佈置

僱主陳小姐過往多次聘請的外傭都令她失望，有些更態度惡劣，令她活在不安之中，近日聘得新外傭姐姐，她說:「雖然佢能力冇之前個姐姐咁高，但係佢嚟咗之後我每一日都好開心，老公話我心情好咗好多！情人節嗰日，佢仲同小朋友一齊整咗一碟餸畀我。最近疫情反覆，陳小姐帶着戰戰兢兢的心情要求外傭放假留在家中，外傭的答案是:「我知道為以前嘅姐姐一定黑面，點知佢都好明白事理，我真心相信仲有好多真誠待人嘅姐姐，希望大家都可以搵到！」